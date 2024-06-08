Международный спортивный забег Salomon Speed Race пройдет в Астане

8 июня для всех любителей спорта в Ботаническом саду Астаны пройдет международный спортивный забег “SALOMON SPEED RACE”, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Организацией спортивного мероприятия занимается

ОО «Экстремальная Атлетика» совместно со спортивной маркой Salomon при поддержке акимата г. Астана.

Участников ждут три дистанции: Aero Glide длиной 1,6 км, Phantasm длиной 3 км, и комбинированная Aero Phantasm, включающая обе дистанции с раздельными стартами. Участвовать могут все желающие от 14 лет и старше. Забег начнется в 8:00 утра.

Соревнование проводится в личном первенстве среди мужчин и женщин. Победители и призеры будут определяться по лучшему времени прохождения дистанции в пяти возрастных категориях: 14-18, 19-34, 35-49, 50-59 и 60+. Каждый, кто преодолеет всю дистанцию, получит медаль финишера, а итоги забега будут опубликованы на сайте не позднее 9 июня.

Отметим, что забег проводится для развития массового спорта в столице, пропаганды здорового образа жизни и повышение спортивного мастерства участников.