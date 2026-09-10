Международный космический саммит проходит в Париже
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, исполнительные вице-председатели Хенна Вирккунен и Стефан Сежурне, а также Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс участвуют в Международном космическом саммите, который проходит в Париже 9–10 сентября, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в ЕС.
Саммит организован по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона совместно с Германией. Специальными посланниками Макрон назначил астронавта Тома Песке и предпринимательницу Элен Юби. Ожидается около 2 тысяч участников и делегации примерно из 120 стран.
Макрон заявил, что Европа должна укреплять независимость в космической сфере.
— Европа берет судьбу в свои руки, в том числе в космосе, — написал Э.Макрон, призвав к инновациям и инвестициям, «чтобы построить сильную Европу, независимую даже в космосе».
L’Europe prend son destin en main, y compris dans le domaine spatial. Après le succès d’Ariane 6 et ceux de Vega, Isar Aerospace vient à son tour d’écrire l’histoire. Pour la première fois, un acteur privé européen a placé sa fusée en orbite après un lancement depuis le sol européen. Une prouesse pour l’Allemagne. Une victoire pour toute l’Europe. À quelques jours du Sommet international sur l’espace à Paris, ces succès disent ce dont notre continent est capable lorsqu’il innove, investit et assume son ambition : bâtir une Europe puissance, indépendante jusque dans l’espace. Félicitations aux équipes d’Isar Aerospace et rendez-vous mercredi au Grand Palais !— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 6, 2026
Ожидается, что еврокомиссар А.Кубилюс выступит на сессии о космосе для обороны вместе с министрами обороны, а также на сессии о позиции Европы в глобальной конкуренции совместно с руководителями европейской промышленности.
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