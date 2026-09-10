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    Международный космический саммит проходит в Париже

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, исполнительные вице-председатели Хенна Вирккунен и Стефан Сежурне, а также Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс участвуют в Международном космическом саммите, который проходит в Париже 9–10 сентября, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в ЕС.

    Международный космический саммит проходит в Париже
    Фото: Xinhua

    Саммит организован по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона совместно с Германией. Специальными посланниками Макрон назначил астронавта Тома Песке и предпринимательницу Элен Юби. Ожидается около 2 тысяч участников и делегации примерно из 120 стран.

    Макрон заявил, что Европа должна укреплять независимость в космической сфере.

    — Европа берет судьбу в свои руки, в том числе в космосе, — написал Э.Макрон, призвав к инновациям и инвестициям, «чтобы построить сильную Европу, независимую даже в космосе».

    Ожидается, что еврокомиссар А.Кубилюс выступит на сессии о космосе для обороны вместе с министрами обороны, а также на сессии о позиции Европы в глобальной конкуренции совместно с руководителями европейской промышленности.

    О том, что Казахстан расширит спутниковую группировку до 14 аппаратов, читайте здесь.

    Франция В мире Космос
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
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