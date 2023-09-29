Первый Международный Конгресс специалистов перинатальной медицины впервые состоится в Астане 29 и 30 сентября 2023 года, организаторами которого выступили РГП «Больница Управления делами Президента РК» и Общественное Объединение «Специалистов перинатальной медицины», со ссылкой на Минздрав передает МИА «Казинформ».

Целью конгресса «Современные аспекты перинатальной медицины» является объединение научных достижений, клинического опыта и знаний медицинского сообщества для снижения младенческой смертности и инвалидизации детского населения.

Специалисты перинатальной медицины из стран ближнего и дальнего зарубежья соберутся, чтобы поделиться новыми достижениями в области перинатальной диагностики врожденных пороков развития и хромосомной патологии.

В число тематических направлений конгресса войдут различные актуальные аспекты, такие, как новые ультразвуковые маркеры хромосомной патологии, современные аспекты перинатального скрининга генетических заболеваний и методы их диагностики и лечения.

Также на мероприятии будут обсуждаться новые подходы в перинатальной диагностике, важная роль репродуктивных технологий в доимплатационной диагностике, перспективность неинвазивного перинатального тестирования и многие другие актуальные темы.

Кроме того, 28 сентября в рамках конгресса также запланированы мастер-классы, на которых будут представлены инновационные решения в области пре- и постнатальной диагностики хромосомной патологии и перинатального скрининга.

Важным элементом форума обещает стать медицинская выставка, где будут представлены последние разработки и достижения в сфере здравоохранения. Это даст участникам возможность ознакомиться с новейшими технологиями и продуктами, связанными с пренатальной медициной и здравоохранением.

Итогами конференции станет расширение знаний специалистов страны, которые получат самую актуальную и современную информацию о мировых достижениях в области перинатальной медицины.

Конгресс состоится по адресу: г. Астана, ул. Мангелік ел, 55/19 блок С3.4