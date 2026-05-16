Международный инженерный чемпионат «DOSTI Skills Kokshetau 2026» стартовал в Акмолинской области

Сегодня Кокшетау стал центром притяжения для молодых инженеров со всего мира. На базе Высшего технического колледжа открылся масштабный чемпионат, который в этом году объединил участников из Казахстана, Австрии, Японии, Азербайджана и Саудовской Аравии, передает агентство Kazinform.

Технологический турнир приурочили к Году цифровизации и искусственного интеллекта. Организаторы открыли встречу зрелищным шоу, объединив народные традиции с передовыми технологиями, элементами робототехники и дрон-шоу.

Масштаб и стратегическую значимость события для экономики региона отметил заместитель акима Акмолинской области Досулан Айтбаев.

— Глава государства Касым-Жомарт Токаев постоянно подчеркивает важность развития технического и профессионального образования. Символично, что нынешний чемпионат проходит именно в Год цифровизации и искусственного интеллекта. Это подтверждает значимость подготовки нового поколения специалистов, владеющих инженерными компетенциями, — подчеркнул Досулан Айтбаев.

Спикер также добавил, что в Высшем техническом колледже Кокшетау созданы все условия для обучения кадров по мировым стандартам. Сейчас на площадках соревнуются 61 участник и 45 международных экспертов. Молодые профессионалы решают сложные практические задачи по электронике, автономной робототехнике, прототипированию и беспилотным авиационным системам.

Все конкурсные задания максимально приближены к реальным производственным условиям и проходят по строгим стандартам WorldSkills.

Помимо самих соревнований, участников ждут мастер-классы и воркшопы от ведущих специалистов отрасли.

Кроме того, площадка в Кокшетау станет международной учебно-тренировочной базой для подготовки нашей сборной к мировому первенству WorldSkills Shanghai 2026.