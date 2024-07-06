Международный фестиваль «Театральная Евразия» стартовал в Астане

В государственном академическом русском театре драмы имени М. Горького в Астане стартовал международный фестиваль «Театральная Евразия», приуроченный ко Дню столицы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фестиваль направлен на восстановление единства культурного пространства Евразии. Как сообщила инициатор фестиваля, президент Фонда «Мир и гармония» Эльмира Щербакова, такое мероприятие проводится впервые в Азии.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

- У нас уже была практика уличных театров, фестивалей драматического искусства, музыкального. Делали театрально-биеннале два года подряд, но чтобы с форумом, с такими интересными новыми мастер-классами, с большой программой - впервые, - говорит Эльмира Щербакова.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Она также рассказала о том, какие вызовы стоят сегодня перед театральным сообществом.

- Дело в том, что есть традиционный театр, уличный, есть смешение жанров. И проблема, наверное, в том, что люди хотят меняться. Мы хотим классические пьесы, но на новый лад. Как образец новой классической пьесы, например, молодой режиссер Глеб Черепанов построил школу драматического искусства, традиционный театр. Но они прочитали «Дядюшкин сон», классику, по-современному, чтобы было интересно молодым людям, чтобы это было захватывающе, - отметила Эльмира Щербакова.

На форуме также выступил председатель маслихата Астаны Ерлан Каналимов.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

- Гордость каждой нации - искусство и культура. А театр - золотое сокровище нации. Немаловажна роль театра для развития культуры в обществе. Поэтому хочу поздравить собравшихся артистов, участников с праздником и пожелать творческих успехов, - сказал он.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Фестиваль продлится три дня. В программу входят выступления уличных театров Казахстана, а также России, Польши, Эстонии и других стран, которые пройдут в Центральном парке Астаны. В афише заявлены театры-участники: «АспектР», «СоЛу», «Черный квадрат», «Мимикрия», «Vokrug», «Королевский жираф», «Театр кукол» акимата Астаны, Мурата Мутурганова и другие.