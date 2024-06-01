Международный фестиваль «Опералия» стартовал в Астане

В театре «Астана Опера» состоялось долгожданное открытие Международного фестиваля «Опералия», на котором выступят звезды из 9 стран мира, передает корреспондент агентства Kazinform.

В этом году между Казахстаном и Италией был заключен меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Фестиваль «Опералия» стал частью реализации планов о взаимном обмене артистами между двумя странами.

На церемонии открытия в фойе театра прошло театрализованное шоу с исполнением оперных номеров, демонстрацией костюмов и выставкой реквизита из спектаклей, вошедших в программу «Опералии».

Первыми к зрительской аудитории в сцене айтыса из оперы «Биржан – Сара» М. Тулебаева вышли оперные певцы Бибигуль Жанузак и Меир Байнеш.

Открытие фестиваля также ознаменовалось выступлением известных итальянских артистов. Среди них были сопрано Дезире Ранкаторе, баритон Альберто Газале и тенор Джулио Пеллигра. Симфоническим оркестром дирижировали автор программы Джузеппе Акуавива и маэстро Абзал Мухитдин, которые воплотили в жизнь все музыкальные произведения.

Совместно с солистами «Астана Опера» гости из Италии, включая Дезире Ранкаторе, Альберто Газале и Джулио Пеллигра, представили арии из шедевров оперного искусства.

Фестиваль также стал площадкой для популяризации казахстанского оперного искусства. Публика насладились номерами из опер «Енлик – Кебек» Г. Жубановой, «Кыз Жибек» Е. Брусиловского, «Алпамыс» и «Камар Сулу» Е. Рахмадиева.

Культурный марафон, объединяющий искусство разных стран и эпох, продлится до 13 июля. Дальнейшая программа будет включать знаменитую оперу «Турандот» Дж. Пуччини с участием приглашенных солистов: грузинский тенор Георгий Ониани, украинское сопрано Оксана Крамарева, чешское сопрано Либуше Санторисова.

«Евгений Онегин» П. Чайковского тоже пройдет с приглашенными солистами – Элеоноры Макаровой и Евгения Качуровского из России, а также Шохруха Юнусова из Таджикистана.

Любителей балетного искусства ждут эксклюзивные постановки. Так, к 100-летию хореографа Ролана Пети будут показаны два его прославленных балета: «Собор Парижской Богоматери» М. Жарра и «Коппелия» Л. Делиба.

Также в рамках фестиваля пройдет «Гала-опера» с участием итальянских звезд и «Гала-балет», куда пригласили солистов из России и Китая: это Елена Воробьева и Алексей Селиверстов, а также Чжан Хайдун, Чжан Юйи и Сунь Хуэйсинь.