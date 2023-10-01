Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане

Международный день пожилых людей традиционно празднуют 1 октября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Международный день пожилых людей провозгласили на 45-й сессии Генассамблеи ООН в декабре 1990 года. День пожилых людей впервые отметили в 1991 году. Ежегодно по всему миру проводят конгрессы, конференции и другие мероприятия, посвященные правам пожилых людей и их роли в обществе.

В Казахстане День пожилых людей относится к официальным праздникам и памятным датам. Основная цель мероприятий заключается в том, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам людей пожилого возраста и способствовать повышению качества их жизни. Внимательность к людям пожилого возраста – один из приоритетов социальной политики Казахстана.

По последним данным Центра развития трудовых ресурсов РК, в августе текущего года в стране насчитывалось 2,3 млн пенсионеров. Ко Дню пожилых людей, 1 октября, казахстанским пенсионерам выплачиваются единовременные выплаты в размере 2,5 МРП (8 625 тенге). С 2023 года размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет повысили на 10,5% от получаемого размера. Согласно данным Минтруда, минимальная пенсия – 53 076 тенге.

Заместитель руководителя управления занятости и социальной защиты города Астаны Еркебулан Малик во время онлайн-брифинга сообщил, что для пенсионеров предусмотрено ежегодное санаторно-курортное лечение. С начала года среди жителей Астаны услугу получили 3,4 тысячи человек. Также один раз в 2 года оказываются услуги зубопротезирования. План на 2023 год – 3 тысячи человек. На сегодня услугами среди столичных жителей по зубопротезированию и санации охвачено 1 529 человек.

Помимо этого, производится компенсация на приобретение твердого топлива проживающим в частных жилых домах с местным (печным) отоплением, являющимся его собственниками (нанимателями) либо членами семьи собственника (нанимателя), при наличии среднедушевого дохода, не превышающего четырех прожиточных минимумов (213 240 тенге). Сумма социальной помощи – 16 месячных расчетных показателей на отопительный сезон (55 200 тенге). На сегодня охвачено 99 семей, проживающих в столице, на сумму 5,4 млн тенге.

В прошлом году утвердили План мероприятий по улучшению положения граждан старшего поколения «Активное долголетие», в рамках которого предусмотрено 38 мероприятий по основным направлениям: поддержка семей с пожилыми людьми, повышение занятости граждан старшего поколения, формирование условий для организации досуга и модернизация общественного сознания. «Активное долголетие» также предусматривает мероприятия для повышения качества жизни людей старшего поколения, увеличения продолжительности здоровой жизни населения, улучшения социального и психологического благополучия пожилых людей, расширения возможностей в старшем возрасте участвовать в различных сферах жизни общества и в социально-экономическом развитии страны.

Столичный Центр социального обслуживания «Шарапат» сформировал полный комплекс услуг по уходу за людьми преклонного возраста и людьми с ограниченными возможностями, предназначенный для лиц с инвалидностью и престарелым лицам, достигшим пенсионного возраста, не способным самостоятельно себя обслуживать и нуждающихся по состоянию здоровья в оказании специальных социальных услуг в условиях стационара и ухода на дому. Специальными социальными услугами за текущий период среди жителей Астаны охвачено 1027 человек.