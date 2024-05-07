Международный чемпионат по робототехнике прошел в Астане

В Астане завершился международный чемпионат «Robotek Grand Tournament». В этом году чемпионат впервые вышел на международный уровень, в столицу Казахстана прилетели команды робототехников из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

В чемпионате участвовали более 250 школьников в семи категориях: «Robotek», «Мерген», «Гонка по инверсной линии», «Доставка флага», «Робот – доставщик» и «Робот – сортировщик».

Основатель Robotek Санжар Шалкарбеков рассказал о создании отечественного инженерного резерва нового поколения для реальной экономики.

– Мы заинтересованы в масштабных страновых и международных соревнованиях по робототехнике, «Robotek Grand Tournament» – полностью казахстанский проект по контенту, проводится по авторским регламентам, это вдохновляет детей на новые инженерные решения. Миссия чемпионата абсолютно соответствует миссии нашей компании – помочь детям сделать уверенный шаг в будущее. Мы работаем над созданием отечественного инженерного резерва нового поколения для реальной экономики. Школьники, которые сегодня конструируют и программируют роботов на чемпионатах, будут востребованы на предприятиях завтрашнего дня: высокотехнологичных, цифровых, роботизированных, с априорным участием искусственного интеллекта, – отметил Санжар Шалкарбеков.

Фото: Robotek Grand Tournament

В рамках глобальной инициативы «TurkTime!» подписаны меморандумы о сотрудничестве отечественной компании «Роботек» и лицея «Акылман» (Чолпон-Ата), международной сети «Сапат» (Бишкек), образовательного комплекса «Seytek STEM» (Токмак), образовательных центров «SteamLand» и «Roboschool» из Ташкента и Чирчика, а также таджикской «Лиги роботов».

На чемпионате впервые был представлен маскот компании «Robotek» Теко, которую создала уральская школьница Дильназ Нургалиева, победившая в республиканском конкурсе за самый креативный эскиз.

Главный кубок – «Ел кубогі» – увезла сборная Западно-Казахстанской области.

Также нововведением стали три специальные номинации: «Лучшее инженерное решение», победителями которой оказались Ибрагим Искандеров и Нурислам Ердешов из города Кентау Туркестанской области, Кубок «Лучшая сельская команда» Бекжан Мухтарбек и Роман Проняков «прописали» в Аксуском районе области Жетысу. Артем Аппазов и Джахонгир Мамаджанов из Узбекистана стали обладателями звания «Лучшая зарубежная команда».

Фото: Robotek Grand Tournament

Мирасу Слямгазы из Урджарского района области Абай был вручен грант на обучение в Школе информационных технологий и инженерии флагманского вуза страны – Казахстанско-Британского технического университета.

О своих впечатлениях рассказали участники чемпионата.

– Для нас участие в «Robotek Grand Tournament» - отличная возможность заглянуть в будущее, свериться с казахстанскими стандартами и двигаться вперед, – признался Фируз Бакоев, руководитель таджикской «Лиги роботов», которая стала чемпионом на «World Robot Olympiad» в Панаме в 2023 году.

Фото: Robotek Grand Tournament

В следующем году в чемпионате будут участвовать Соединенные Штаты, Китай, Турция, Азербайджан, Южной Корея, Япония, Тайвань и другие страны.