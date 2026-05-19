    Международный боевой турнир памяти «Кара майора» прошел в Таразе

    В Таразе состоялся международный фестиваль боевых искусств, посвященный памяти легендарного «Кара майора» Бориса Керимбаева, передает корреспондент Kazinform.

    Фото: предоставлено организаторами

    Масштабный форум состоялся в комплексе «Тараз-Арена» имени Жаксылыка Ушкемпирова и собрал спортсменов из Казахстана и зарубежных стран.

    В рамках фестиваля прошли соревнования по карате-до, кикбоксингу, ММА, таеквондо, рукопашному бою, грепплингу и GAMMA MMA. На аренах зрители увидели яркие и бескомпромиссные поединки, а молодые спортсмены получили возможность проявить себя на международном уровне.

    Одним из главных событий вечера стал супербой между казахстанским каратистом, чемпионом Европы и Азии Акжолом Алиханом и представителем Таджикистана Мухаммадамином Каюмовым — четырехкратным чемпионом Азии, трехкратным обладателем Кубка мира и двукратным призером мирового первенства.

    Поединок получился напряженным и зрелищным. Основного времени оказалось недостаточно, и главный арбитр встречи Дауренбек Джакаев назначил дополнительный раунд, по итогам которого победу одержал представитель Казахстана.

    — Для меня было большой честью выступить на турнире памяти Бориса Керимбаева. Атмосфера в зале была невероятной, а поддержка зрителей придавала сил. Соперник оказался очень сильным и опытным бойцом, поэтому победа особенно ценна, — сказал казахстанский спортсмен.

    Особую атмосферу фестивалю придала церемония награждения. Победителей и призеров чествовали известные общественные деятели, ветераны силовых структур, генералы и боевые товарищи Бориса Керимбаева, лично знавшие легендарного «Кара майора». Президент Ассоциации боевых искусств Жамбылской области Курмет Нукенов подчеркнул, что фестиваль стал не только спортивным событием, но и важной площадкой патриотического воспитания молодежи.

    — Для нас важно, что фестиваль объединил молодежь, тренеров и спортсменов из разных стран вокруг общих ценностей — уважения, мужества и патриотизма. Такие соревнования помогают не только развивать спорт, но и воспитывать новое поколение в духе силы и любви к Родине, — подчеркнул Курмет Нукенов.

    Ранее стало известно, что Ризабек Айтмухан получил нового соперника в элитной американской лиге RAF.

    Альберт Ахметов
    Автор