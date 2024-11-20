Международный банк может предоставить Казахстану заём в 84,9 млрд иен
Депутаты Мажилиса приняли в работу проект Закона «О ратификации Соглашения о займе между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития», передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщила депутат Татьяна Савельева, законопроект внесен постановлением Правительства 18 ноября 2024 года. Соглашение заключено в Астане 11 октября 2024 года.
- Заем Международного банка реконструкции и развития предоставляется Республике Казахстан на сумму 84,9 млрд иен со сроком погашения 11 лет. Средства займа привлекаются для поддержания устойчивости экономики страны в рамках утвержденного размера дефицита республиканского бюджета на плановый период, - отметила депутат.
Ранее сообщалось, что Азиатский банк развития может предоставить Казахстану заем в 52,3 млрд иен на 15 лет. Кроме того, Казахстан намерен взять еще один кредит у Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в размере 52,7 млрд иен на 15 лет.