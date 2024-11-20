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    10:34, 20 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Международный банк может предоставить Казахстану заём в 84,9 млрд иен

    Депутаты Мажилиса приняли в работу проект Закона «О ратификации Соглашения о займе между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Международный банк
    Фото: openigo.com

    Как сообщила депутат Татьяна Савельева, законопроект внесен постановлением Правительства 18 ноября 2024 года. Соглашение заключено в Астане 11 октября 2024 года.

    - Заем Международного банка реконструкции и развития предоставляется Республике Казахстан на сумму 84,9 млрд иен со сроком погашения 11 лет. Средства займа привлекаются для поддержания устойчивости экономики страны в рамках утвержденного размера дефицита республиканского бюджета на плановый период, - отметила депутат.

    Ранее сообщалось, что Азиатский банк развития может предоставить Казахстану заем в 52,3 млрд иен на 15 лет. Кроме того, Казахстан намерен взять еще один кредит у Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в размере 52,7 млрд иен на 15 лет.

    Теги:
    Банки Экономика Мажилис Интеграция и партнерство
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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