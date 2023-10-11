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    22:44, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Международный археолого-этнографический фестиваль пройдёт в Карагандинской области

    Международный археолого-этнографический фестиваль пройдёт в Карагандинской области
    Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области.

    В Карагандинской области, в сакральной местности - долине Талды, состоится І Международный археолого-этнографический фестиваль. Масштабное событие пройдёт в предстоящую субботу, 14 октября, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Гости смогут окунуться в историю и традиции кочевников. В программе мастер-классы, театрализованные представления, гастрономическое шоу и многое другое.

    В Карагандинском областном историко-краеведческом музее сообщили, что участниками фестиваля «Талды – на перекрёстке мировых цивилизаций» станут историки из Турции, Узбекистана и Кыргызстана. В программе предусмотрена и научная конференция.

    - Талдинский историко-археологический парк – это музей под открытым небом, который привлекает отечественных и иностранных туристов. На его территории сосредоточено порядка 200 памятников эпохи бронзы и раннего железного века. Главная достопримечательность – 3000-летняя Бегазинская пирамида, - отмечают организаторы фестиваля.

    Будут организованы экскурсии по археологическим памятникам.

    На фестивале можно будет увидеть процесс выплавки бронзы, изготовления гончарных изделий. Этнографы и историки расскажут о забытых национальных блюдах. Состоится выставка казахских пород собак и хищных птиц. Своё мастерство продемонстрируют лучники.

    Праздник завершится лазерным шоу.

    Теги:
    Культура Археология Карагандинская область История Казахстана
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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