Международный археолого-этнографический фестиваль пройдёт в Карагандинской области

В Карагандинской области, в сакральной местности - долине Талды, состоится І Международный археолого-этнографический фестиваль. Масштабное событие пройдёт в предстоящую субботу, 14 октября, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Гости смогут окунуться в историю и традиции кочевников. В программе мастер-классы, театрализованные представления, гастрономическое шоу и многое другое.

В Карагандинском областном историко-краеведческом музее сообщили, что участниками фестиваля «Талды – на перекрёстке мировых цивилизаций» станут историки из Турции, Узбекистана и Кыргызстана. В программе предусмотрена и научная конференция.

- Талдинский историко-археологический парк – это музей под открытым небом, который привлекает отечественных и иностранных туристов. На его территории сосредоточено порядка 200 памятников эпохи бронзы и раннего железного века. Главная достопримечательность – 3000-летняя Бегазинская пирамида, - отмечают организаторы фестиваля.

Будут организованы экскурсии по археологическим памятникам.

На фестивале можно будет увидеть процесс выплавки бронзы, изготовления гончарных изделий. Этнографы и историки расскажут о забытых национальных блюдах. Состоится выставка казахских пород собак и хищных птиц. Своё мастерство продемонстрируют лучники.

Праздник завершится лазерным шоу.