Международные экономисты прогнозируют инфляцию на уровне 8,7% в 2024 году в Казахстане

Участники дискуссии Focus Economics (международные экономисты, опрошенные Focus Economics) прогнозируют рост потребительских цен в среднем на 8,7% в 2024 году, передает агентство Kazinform со ссылкой на Институт Экономических исследований (ERI).

В 2023 году экономика Казахстана выросла на 5,1% в годовом исчислении. По данным Института, это самые быстрые темпы за десятилетие, чему способствует более сильный производственный сектор. Однако аналитики отмечают и падение активности в сельском хозяйстве.

На внешнем рынке товарный экспорт снизился в 2023 году, отчасти из-за высокой сравнительной базы и сигнализируя о более слабом результате сектора.

— Что касается 2024 года, экономика должна была сохранить высокие темпы роста в первом квартале: экономическая активность росла более быстрыми темпами. Более того, в январе–феврале рост промышленного производства в среднем был выше, чем годом ранее, а ежегодное падение товарного экспорта в январе ослабло, — отметили в Институте Экономических исследований.

Перспективы ВВП

Аналитики считают, что рост ВВП замедлится в этом году по сравнению с 2023 годом, и не достигнет уровня целевого показателя правительства в 6,0%. Причина в более слабом внутреннем спросе — зафиксированный рост инвестиций составит менее трети уровня 2023 года. Однако в ERI утверждают, что сильная добыча нефти окажет некоторую поддержку. Риски смещены в сторону снижения и включают в себя перебои в производстве энергии и геополитическую неопределенность.

— Участники дискуссии Focus Economics прогнозируют рост ВВП 4,3% в 2024 году, что не изменилось по сравнению с прогнозом месяцем ранее, и продолжит расти до 4,9% в 2025 году, — говорится в сообщении.

Инфляция

В марте инфляция в стране упала до более чем двухлетнего минимума в 9,1% с 9,3% в феврале.

— Ценовое давление продолжит снижаться по сравнению с текущими уровнями в этом году по мере замедления роста цен на продовольствие и отсроченных последствий ужесточения денежно-кредитной политики до первого полугодия 2023 года. При этом инфляция продолжится и в среднем значительно превысит целевой показатель Центрального банка в 5,0% в среднесрочной перспективе, — сообщают аналитики.

Так, участники дискуссии Focus Economics прогнозируют рост потребительских цен в среднем на 8,7% в 2024 году, что на 0,1 процентного пункта ниже прогноза ERI месяц назад, и в среднем вырастет на 7,1% в 2025 году.

Денежно-кредитная политика

23 февраля Национальный Банк сократил базовую ставку на 50 базисных пунктов до 14,75%, что вызвано снижением цен и инфляционными ожиданиями. Консенсус аналитиков ERI составляет около 225 базисных пунктов дополнительных сокращений к концу 2024 года.

— Участники дискуссии Focus Economics считают, что базовая ставка на конец 2024 года составит 12,64%, а к концу 2025 года будет на уровне 9,70%, — говорится в прогнозе экономистов.

Валюта

5 апреля тенге торговался на уровне 446 тенге за доллар США, повышаясь на 0,4% в месяц. Консенсус Института Экономических исследований заключается в том, что валюта обесценится с текущих уровней к концу 2024 года при условии сужения положительного дифференциала процентных ставок ФРС США. Ключевыми факторами аналитики назвали влияние российского рубля и тенденций мирового рынка нефти и природного газа.

В свою очередь, участники дискуссии Focus Economics прогнозируют, что курс тенге на конец 2024 года составит 469 тенге за доллар США и на конец 2025 года — 482 тенге за доллар США.

Промышленное производство

По данным ERI, рост промышленного производства в феврале достиг четырехмесячного максимума.

— Промышленное производство выросло в феврале на 5,7% в годовом исчислении — это четырехмесячный максимум и выше январского роста на 3,4%. В феврале заметный рост был в основном обусловлен более быстрым ростом энергоснабжения и промышленного производства. Кроме того, объемы добычи полезных ископаемых увеличились, — сообщают аналитики.

Также отмечается, что такие данные сигнализируют об улучшении тенденции в промышленном секторе. Участники дискуссии Focus Economics также видят рост промышленного производства на 4,1% в 2024 году и на 4,5% в 2025 году.