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Международная выставка PRO DESIGN+ представлена в карагандинском музее

16 Февраля 2022 22:28
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Международная выставка PRO DESIGN+ представлена в карагандинском музее

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинском областном музее изобразительного искусства открылась международная выставка PRO DESIGN+, организованная кафедрой изобразительного искусства и дизайна университета имени академика Е. А. Букетова. В экспозиции около 100 графических листов более 30 авторов из России, США, Италии и Казахстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Уникальный выставочный проект посвящён графическому дизайну.

«Графический дизайн – широкое понятие, затрагивающее почти все сферы нашей жизни и в реальном, и в цифровом мире. Его важная миссия – разложить информацию по полочкам. Дизайн решает множество задач при помощи графики, цветографики, фотоизображений, композиции и типографики на различных носителях, поэтому существует несколько видов графического дизайна, и дизайнер сегодня либо работает в какой-то одной области, либо является универсалом, решающим большой спектр задач. Работы студентов – это первые опыты, первые шаги в профессии, освоение техник, технологий, материалов, средств и методов создания информационных продуктов. Экспонируемые проекты студентов и выпускников кафедры изобразительного искусства и дизайна КарУ позволят увидеть творческий рост и совершенствование в профессии дизайнера-графика», – говорит куратор выставки Сауле Омарова.

Все проекты в экспозиции разделены по таким тематическим категориям, как брендинг, иллюстрация, реклама, каллиграфия, фотографика, веб-дизайн, полиграфия + digital, соцпроекты, гейм-дизайн, видеоарт, упаковка и постеры.

Выставка продлится до 22 февраля.



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#Карагандинская область   #Культура   #Регионы   #Современная культура   #Общество   #Искусство   #Караганда  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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