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    15:09, 12 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Международная промышленная выставка пройдет в Астане в сентябре

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил о проведении в столице Казахстана международной промышленной выставки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 25 по 27 на территории Экспо в Астане состоится международная промышленная выставка «Иннопром Казахстан – 2023», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД.

    Целью выставки, по его словам, является развитие промышленной кооперации, привлечение инвестиции, расширение торгового сотрудничества и глобальный обмен опытом.

    «На выставке будут представлены ключевые промышленные компании Казахстана, России, а также национальные экспозиции Армении, Беларуси, Пакистана, Турции, Ирана, Азербайджана. Планируется участие высоких гостей – главы российского правительства Михаила Мишустина и премьера Беларуси Романа Головченко», - заключил представитель МИД.


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