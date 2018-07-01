Международная парусная регата «Burabay-2018» прошла в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 20 яхтсменов Казахстана и России приняли участие в международной парусной регате «Burabay-2018», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на туристский информационный центр Акмолинской области.

На курорте Бурабай состоялась очередная парусная регата «Бурабай 2018» в классе яхт «микро» и «катамаранов». Инициаторами проведения регаты стали члены яхт-клуба «Burabay Marine Club», созданного на озере Щучьем.

Участие в регате приняли более 20 как опытных, так и начинающих яхтсменов Казахстана и России (Балхаш, Алматинская область, Москва, Омск, Екатеринбург, Ярославль и другие).

«С казахстанской стороны приняли участие наши земляки - призер Чемпионата мира 2012 года в городе Хайкоу, международных парусных регат, мастер спорта по кайтсерфингу Александр Пархоменко (Кокшетау), серебряный призер Чемпионата Российской Федерации по парусному спорту 2018 года Сергей Воронов (Кокшетау)», - рассказали в ведомстве.





Почетное право поднятия флага парусной регаты «Бурабай - 2018» по традиции было представлено призерам прошлой парусной регаты в Казахстане - Ольге Шардаковой и серебряному призеру чемпионата РФ 2018 Сергею Воронову. Также состоялось принесение клятвы яхтсменами и церемония посвящения в юнги детей из РУОЦ «Балдаурен» и ДОЦ «Звездный», которые пополнили количесво участников школы юных яхтсменов.

«Соревнования проходили в шесть этапов на дистанциях от 3-х до 10 км», - добавили в центре.

По итогам гонок в классе яхт «микро» победу одержал экипаж во главе с Ольгой Шердаковой из Екатеринбурга, набравший наибольшее количество очков. Второе место одержал экипаж яхтсменов из Акмолинской области во главе серебряным призером Чемпионата РФ по парусному спорту 2018 года Сергеем Вороновым. Третье место досталось яхтсменам из Екатеринбурга во главе с Константином Тороповым.





В классе «катамараны» первое и второе место заняли экипажи яхтсменов из Алматинской области. Третьим стал экипаж яхтсменов из Щучинска во главе с Александром Рыбацким.

Кроме того, в рамках проведения парусной регаты состоялся вечер бардовской песни.

«Среди участников вечера выступали как яхтсмены, так и гости мероприятия. В номинации «Патриотическая песня» победил яхтсмен Александр Пархоменко из Кокшетау, в номинации «Высокое профессиональное мастерство» победителем признан Андрей Расчетов из Москвы, в номинации «Лучшая бардовская песня» победа присуждена яхтсмену из Алматинской области Александру Згибневу», - добавили в ведомстве.





