4 Мая 2022 22:29

Международная организация труда окажет РК техподдержку в ратификации конвенций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная организация труда (далее – МОТ) готова оказать Казахстану техническую поддержку по проработке вопросов, связанных с ратификацией международных конвенций в трудовой сфере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи министра труда и социальной защиты населения РК Тамары Дуйсеновой с представителями миссии МОТ, прибывшими в Нур-Султан для обсуждения вопросов приведения национального законодательства Казахстана в соответствие с международными стандартами.

В начале переговоров глава Минтруда поблагодарила представителей международной организации труда за плодотворное сотрудничество в социально-трудовой сфере.

«Казахстан является членом Международной организации труда с 1993 года. В 2019 году мы отмечали 100-летие организации. Мы подтверждаем приверженность Декларации 100-летия МОТ о будущем сферы труда, которая предусматривает стратегический план действий в сфере труда на основе обеспечения полной, продуктивной и свободно избранной занятости и достойного труда для всех. За годы совместной работы Казахстан ратифицировал 25 конвенций международной организации труда, обязательства по которым имплементированы в законодательство страны», – сказала Тамара Дуйсенова.

Министр проинформировала представителей МОТ о реализации Дорожной карты по применению Конвенции №87 «О свободе ассоциаций и защите права на организацию», подготовленной в 2018 году по рекомендациям организации.

В мае 2020 года были приняты соответствующие поправки в Трудовой и Уголовный кодексы, законы «О профессиональных союзах» и «О Национальной палате предпринимателей».

«Основные изменения коснулись расширения прав профсоюзов на свободу объединения, а также упрощения процедуры их регистрации. Так, в Закон «О профессиональных союзах» внесены поправки, исключающие обязательное членство профсоюзов в вышестоящих профсоюзных объединениях, упрощены условия подтверждения статуса профсоюзов при их регистрации. Из Закона «О Национальной палате предпринимателей» исключены полномочия НПП «Атамекен» по представлению работодателей в системе социального партнерства, а в Трудовом кодексе отдельной статьей определены представители работодателей и их полномочия», – сообщила Тамара Дуйсенова.

Глава Минтруда и социальной защиты населения также отметила, что благодаря проделанной работе по приведению национального законодательства в соответствие с международными стандартами на сегодня в Казахстане осуществляют свою деятельность три республиканских объединения профсоюзов, 56 отраслевых, 35 территориальных объединений профсоюзов и 370 локальных профсоюзов, которые объединяют почти половину всех наемных работников страны – около 3 млн человек.

Кроме того, год назад Правительством Казахстана совместно с республиканскими объединениями профсоюзов и республиканскими объединениями работодателей было подписано Генеральное соглашение на 2021-2023 годы, направленное на обеспечение достойных условий труда для работников. В рамках его реализации стороны договорились провести консультации по ратификации ряда конвенций Международной организации труда.

Так, 20 апреля 2022 года Казахстан ратифицировал Конвенцию МОТ №175 «О работе на условиях неполного рабочего времени».

Совместно с социальными партнерами ведется подготовительная работа по ратификации конвенций МОТ №131 «Об установлении минимальной заработной платы с особым учётом развивающихся стран» и № 190 «Об искоренении насилия и домогательств в сфере труда».

«Ранее в рамках процедуры по подготовке к ратификации Конвенции № 190 нашим министерством был направлен запрос в Бюро Международной организации труда для стран Восточной Европы и Центральной Азии о предоставлении технической поддержки по проведению исследования касательно насилия и домогательств в сфере труда. Пользуясь случаем, просим вас оказать аналогичные технические консультации по проведению анализа соответствия национального законодательства положениям конвенции МОТ № 131.

Мы также готовы к полноценному взаимодействию по линии программы «Достойный труд». Это способствовало бы наращиванию имеющегося потенциала сотрудничества и достижению поставленных нашей страной целей в области занятости и обеспечения населения достойным трудом», – подчеркнула Тамара Дуйсенова.

Представители миссии Международной организации труда отметили важность проводимой Казахстаном работы по приведению национального законодательства в соответствие с международными стандартами и выразили готовность к дальнейшей совместной работе.

«Хочу отметить положительные тенденции в трудовой сфере Казахстана, которые происходят благодаря работе, проводимой вашим министерством и Правительством страны в целом. Мы высоко ценим этот прогресс и планируем внимательно изучить все изменения в ходе своей миссии прямого контакта. Подготовим соответствующий отчет с рекомендациями оказания Казахстану технической поддержки в работе по подготовке к ратификации конвенций Международной организации труда. От лица Международной организации труда хочу выразить готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству», – добавил глава миссии МОТ Никлас Брун.