Международная олимпиада по химии среди школьников из 21 страны стартовала в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Астане стартовала 57-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 57-й международной олимпиаде принимают участие 116 отобранных школьников из 21 страны, таких как Казахстан, Россия, Узбекистан, Хорватия, Латвия, Азербайджан, Болгария, Бразилия, Кыргызстан, Македония, Россия, Саудовская Аравия, Туркменистан, Турция, Армения, Беларусь, Венгрия, Израиль, Монголия, ОАЭ, Сирия, Таджикистан.

Организаторами проекта в этом году с принимающей стороны выступает Министерство просвещения Республики Казахстан, а российской – химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова и Фонд Андрея Мельниченко.

Выступая на церемонии открытия олимпиады, вице-министр образования Шолпан Каринова отметила, что образовательный конкурс совпал с Днем единства народа Казахстана.

«Мы рады приветствовать всех участников на благодатной казахстанской земле. Сегодня в нашей стране отмечается большой государственный праздник – День единства народа Казахстана. Наш Президент Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание развитию детей и одаренностей. В стране создаются все условия для развития науки, культуры и образования. Победители и призеры интеллектуальных международных олимпиад удостаиваются в нашей стране премии в объеме 5 миллионов тенге. Также они имеют право без конкурса поступить в лучшие ВУЗы страны. Мы с гордостью признаем, что у истоков мировой науки стояли и наши предки – Аль-Фараби, академик Каныш Сатпаев, химик-металлург Евней Букетов, математик Орымбек Жаутыков, а также целая плеяда известных ученых. Хочу пожелать, чтобы наша страна стала для вас уникальным стартом в мир большой науки и открыл перед вами неограниченные возможности ее развития во благо человечества. Желаю каждому из вас удачи!» - пожелала вице-министр Шолпан Каринова.

По словам председателя оргкомитета, российского ученого Степана Калмыкова, бразильская команда впервые примет участие в соревнованиях. Это первая страна из Латинской Америки, принявшая участие в 57-летней истории Олимпиады.

«На эти соревнования съезжаются лучшие из лучших, которые были определены на национальных олимпиадах своих стран. Олимпиада состоит из одного теоретического и одного практического этапов. Задачи кардинально меняются каждый год. То есть, невозможно определить, какое задание будет в этом году, глядя на задания, полученные в предыдущие годы. Это очень важно. Потому что студенты должны иметь обширные знания материала современной химии. Понятно, что система образования и программы 21 страны разные. Но все эти дети очень способные и талантливые. Если учесть, что 2-3 процента учащихся в каждой стране являются одаренными, то эти дети, отобранные среди них. Задания здесь могут не вписываться в школьную программу. То есть из школьной программы можно давать серьезные задания, чтобы определить, насколько глубоко их понимание химических процессов. Потому что в школе преподается основной материал современной химии. Это школьники, глубоко усвоившие базовые знания. Мы подготовили задания вместе с нашими международными коллегами. Стоит отметить, в составе жюри есть и международные коллеги, которые оценят знания участников олимпиады», — сказал Степан Калмыков.

От Казахстана в этой олимпиаде участвуют 15 кандидатов. Итоги олимпиады будут объявлены 6 мая. Помимо обладателей бронзовой, серебряной и золотой медалей олимпиады, будет определен абсолютный победитель получит отдельное вознаграждение от фонда Андрея Мельниченко в размере 2 миллионов российских рублей, это около 11 миллионов 260 тысяч тенге.