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Международная образовательная выставка проходит в Астане
22 Сентября 2022, 16:22

Международная образовательная выставка проходит в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международная образовательная выставка «International Education Fair-2022» проходит в Астане. На выставке представлены лучшие вузы страны, которые предлагают казахстанским абитуриентам образовательные программы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свои образовательные программы сегодня представляют около 60 высших учебных заведений из 30 стран мира.

«Выражаем особую благодарность организаторам выставки. Это большая возможность для школьников, выпускников колледжей. С 2017 года эта выставка проходит в нашей стране. Ожидается, что в этом году выставку посетят около 10 тыс. ребят», - сказал руководитель столичного управления образования Касымхан Сенгазыев.

Представители вузов рассказывают о своих образовательных программах, преимуществах для казахстанцев, льготах. Школьникам вручают памятки, символические подарки от вузов.

«До карантина ежегодно проводили выставку в офлайн формате. Во время карантина у нас были онлайн-мероприятия. Это первое мероприятие в режиме оффлайн после карантина. Многие школьники хотят поступить в зарубежные вузы. Завтра поедем в Шымкент, а затем в Ташкент, последний город – Алматы. Ежегодно более 5 тыс. студентов через наше агентство отправляется на обучение за рубежом. Основные направления – Турция и Италия. Сегодня пригласили представителей разных стран. В основном представлены вузы по техническим специальностям. Как отмечал Глава государства, нам нужны технические специалисты. Однако есть представители гуманитарных и медицинских вузов», - отметила глава образовательного центра «UNIVERO» Айзада Койгельдинова.

Директор проекта «Study in Wroclaw» Мирослав Лебедь считает, что нужно воспринимать обучение за рубежом как инвестиции.

«Study in Wroclaw – это первый проект в Польше, в котором объединились 7 вузов, чтобы совместно продвигать образовательные программы за пределами страны. Мы бесплатно консультируем по вопросам поступления, обучения. Мы предлагаем более 300 специальностей. Студентов из Казахстана не так много. Однако хочется, чтобы казахстанские студенты больше выбирали наши вузы. У нас можно получить хорошее образование, практические знания. После обучения можно внедрять в своей стране новые технологии. Обучение за рубежом – это новая возможность для продвижения», - считает Мирослав Лебедь.

Помимо Польши, на выставке представлены вузы России, Беларуси, Бельгии, Чехии, США, Китая, Малайзии, Испании, Латвии и Казахстана в том числе.


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