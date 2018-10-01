Международная неделя моды в Алматы прошла в 10-й раз

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Юбилейный 10-й сезон Международной недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Almaty (MBFWA) завершился в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках юбилейного сезона MBFWA объединил 11 казахстанских дизайнеров и брендов: ZHEREBTSOV, KAMILA KURBANI, SHOQAN, ALIMA, BLACKY, MARIA SARIYEVA, KIRPI, DI SIITOVA, SUERTE, VIA DELLE ROSE И BIBOTTA.

По традиции удивил публику знаменитый дизайнер Леонид Жеребцов. В этом сезоне главным вдохновением для него стало искусство фехтования.

«Вся наша жизнь - игра: люди в масках, опасные повороты и, конечно, герои. Страстный и опасный красный, величественный черный и непорочный белый. Благородные цвета, дополненные итальянским кружевом и натуральным шелком. Буйство роскоши и красок в виде slim костюмов, объёмных пышных платьев и аксессуаров», - рассказал о коллекции дизайнер.







Настоящий мужской стиль продемонстрировали дизайнеры и бизнесмены одновременно - Улугбек Шарипов и Нурсултан Магзумов (Shoqan). Они уверены - существует три ключевых характеристики качественного костюма: во-первых, натуральная ткань высочайшего качества; во-вторых, профессиональный пошив; в-третьих, идеальная посадка по фигуре.

Дизайнерский бренд Suerte свою коллекцию «Safari» посвятил, наоборот, женщине, которая едина с природой и окружающим ее миром, совмещает в себе множество граней и ролей, живущей интересной жизнью в гармонии с собой и окружающем миром. Палитра коллекции бренда строится вокруг сложных природных цветов: оттенков терракотового, белого, голубого, песочного оттенка.

«В образах коллекции «Safari» дизайнеры легко комбинируют четкую геометрию идеальных пропорций и объёмные многослойные вещи свободного кроя, которые зрительно меняют фигуру. В коллекции используются преимущественно натуральные ткани такие как шелк, шантунг, джинсу, шифон, металлизированный хлопок. Они привезены из Италии специально для показа в рамках Mercedes-Benz Fashion week Almaty», - сообщили дизайнеры в описании своей коллекции.

Интересно, что участие в международной недели моды в Алматы в будущем помогает казахстанским дизайнерам участвовать в неделе моды под этим же брендом в других городах и странах.