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Международная неделя инвесторов пройдет в МФЦА

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
29 Сентября 2021, 11:05
Международная неделя инвесторов пройдет в МФЦА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как разобраться в инвестиционных инструментах и продуктах, понимании рисков и разумном инвестировании, расскажут международные эксперты и представители МФЦА в рамках Международной недели инвесторов, которая пройдет в онлайн формате 4-8 октября, передает МИА «Казинформ».

Современным инвесторам доступна масса разнообразных инструментов, в которых новичку непросто разобраться. На фоне пандемии наметился глобальный тренд, связанный с ростом интереса к инвестированию. Цели начинающих инвесторов при этом разнятся от простого сохранения накопленного и поиска адекватной замены банковским депозитам до формирования полноценных «подушек безопасности» и пассивного дохода.

К сожалению, далеко не все заинтересовавшиеся инвестированием сталкиваются с добропорядочными проводниками в сложном мире финансов. 2021 год был омрачен рядом громких скандалов, связанных с финансовыми пирамидами: обещавшие немыслимую сверхприбыль мошенники привлекали инвестиции с помощью известных блогеров, а затем просто исчезали.

О том, как разобраться в инвестиционных инструментах и продуктах, понимании рисков и разумном инвестировании, расскажут международные эксперты и представители МФЦА в рамках Международной недели инвесторов, которая пройдет в онлайн формате 4-8 октября 2021 года. Международная неделя инвесторов (WIW) – это ежегодная глобальная кампания, проводимая финансовыми регуляторами в 80 странах мира под эгидой Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO).

Откроют WIW Паскаль Мунофо, председатель Комитета по розничным инвесторам IOSCO и Мухтар Бубеев, генеральный директор Комитета по регулированию финансовых услуг МФЦА (AFSA).

Безусловно, поиском эффективных методов борьбы с мошенничеством в сфере инвестирования занимаются финансовые регуляторы всех стран мира без исключения. Мошенникам они готовы противопоставить, во-первых, международное сотрудничество, во-вторых, повышение осведомленности о легальных инструментах инвестирования и финансовой грамотности в целом.

В рамках выполнения этих задач под эгидой IOSCO ежегодно в 80 странах мира проходит Международная неделя инвесторов. Это глобальная дискуссионная площадка, на которой профессионалы делятся своим опытом противодействия мошенникам, рассказывают о «подводных камнях» инвестирования и указывают верные ориентиры для начинающих инвесторов.

Традиционно активное участие в WIW принимает Международный финансовый центр «Астана», а главным организатором WIW в МФЦА выступает Комитет по регулированию финансовых услуг МФЦА. В мероприятиях, которые пройдут на его площадке с 4 по 8 октября 2021 года, примут участие спикеры с мировым именем: Оуен Донли, главный юрисконсульт по вопросам инвестиционного образования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Пол Граймс, директор по вопросам финансового профессионализма Совета по стандартам финансового планирования, Джордж Литтлджон, старший советник, Chartered Institute for Securities & Investment, и др.

Ознакомится с программой Международной недели инвесторов и зарегистрироваться можно здесь. Участие бесплатное.

Инвестпроекты   Экономика   МФЦА - фин. центр "Астана"   Финансы  
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