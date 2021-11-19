Международная научно-практическая конференция, приуроченная к 30-летию Независимости РК проходит в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Национальном университете имени аль-Фараби проходит Международная научно-практическая конференция на тему «30 лет независимости Казахстана - правовая модель Нурсултана Назарбаева как основа политической стабильности и экономического процветания», приуроченная к 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель правления- ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев отметил, что каждое государство начинает свой путь развития - именно с момента обретения независимости.

«В этом году мы отмечаем особо значимый и дорогой для нашей страны праздник - 30-летие Независимости. Мы напрямую связываем достижения нашей страны с именем Первого Президента Республики Казахстан, Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева, с его мудрой и взвешенной политикой.

Хочу особо выделить роль известных ученых КазНУ имени аль-Фараби, академиков таких как Салык Зиманов, Султан Сартаев, Гайрат Сапаргалиев, которыми были разработаны первые законы о государственном суверенитете и независимости Республики Казахстан», - сказал он.

В работе конференции принимают участие представители высших и местных законодательных, судебных и исполнительных органов власти РК, казахстанские и международные эксперты из Германии, Финляндии, Франции, КНР, Азербайджана, России и Кыргызской Республики, а также представители институтов гражданского общества.

Участники конференции обсудят политико-правовой и социально-экономический анализ процессов становления и развития Казахстана как независимого, суверенного государства. Создание и развитие правовой системы Казахстана, роль Казахстана на международном пространстве, состояние защиты прав человека.

В рамках конференции будет создана междисциплинарная диалоговая площадка для свободного обмена мнениями и результатами научных исследований по проблемам изучения современных политико-правовых, экономических и культурных процессов в контексте становления и укрепления независимости Республики Казахстан и выработки концептуальных положений и рекомендаций по данным проблемам.