В Алматы прошла XII Международная конференция по урановой и редкометальной промышленности

13 и 14 мая Алматы стал центром мировой науки об уране. На базе Казахстанско-Британского технического университета АО «НАК «Казатомпром» провело XII Международную научно-практическую конференцию «Развитие урановой и редкометальной промышленности», передает Kazinform.

Конференция объединила 1000 зарегистрированных участников из 34 стран мира, что вдвое превысило показатели прошлых лет.

Форум открылся приветственными выступлениями главного директора по производству АО «НАК „Казатомпром“ Куаныша Омарбекова, ректора КБТУ Маратбека Габдуллина, президента Национальной академии наук Ахылбека Куришбаева, а также обращением министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбека. Министр подчеркнул, что урановая и редкометальная промышленность является не только важным компонентом экспортного потенциала страны, но и фундаментом для развития передовых технологий и прикладной науки.

Фото: КБТУ

Главный директор по производству АО «НАК „Казатомпром“ Куаныш Омарбеков отметил, что такой интерес со стороны профессионального сообщества подтверждает актуальность обсуждаемых вопросов и значимость конференции как международной площадки для обмена опытом и передовыми практиками.

Ректор Казахстанско-Британского технического университета Маратбек Габдуллин отметил, что университет и Казатомпром совместно разработали образовательную программу «Урановое дело», которая готовит специалистов по всей технологической цепочке — от геологоразведки и добычи до цифровых технологий и радиационной безопасности. Для КБТУ это уже третья конференция в качестве принимающей стороны. За эти годы университет стал не просто площадкой для форума, но и активным участником развития отрасли — через подготовку кадров, совместные исследования и партнерство с Казатомпром.

Повестка форума вышла далеко за рамки урана. Редкие и редкоземельные металлы, ESG, производственная безопасность, подготовка кадров — все это стало частью большого разговора о том, каким будет будущее отрасли.

Фото: КБТУ

На фоне глобального интереса к атомной энергетике конференция собрала спикеров из ключевых урановых держав. Геолог-исследователь Геологической службы США Марк Михаласки назвал происходящее ядерным ренессансом и подчеркнул, что Казатомпром занимает в этом процессе центральное место.

Президент НАН РК Ахылбек Куришбаев обозначил вектор для казахстанской науки: «Нашим ученым предстоит большая работа. Чтобы быстро развиваться, нужно привлекать лучшие мировые технологии и адаптировать их под наши условия».

Фото: КБТУ

Отдельным событием форума стал круглый стол Совета молодых ученых Министерства науки и высшего образования РК. Молодые исследователи обсудили актуальные научные инициативы возможности международных стажировок и вопросы развития научно-инновационной экосистемы Казахстана.

XII конференция стала очередным подтверждением того, что Казахстан остается не просто крупнейшим производителем урана, но и площадкой, где формируется международная повестка всей отрасли.