Международная конференция «Таласский курултай: история и память» проходит в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе начала работу научно-практическая конференция «Таласский курултай: история и память», посвященная 750-летию Золотой орды. Форум ученых, проходящий в стенах ТарГУ им.М.Х.Дулати, организован Международной Тюркской академией.

В значимом мероприятии приняли участие заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев, аким области Аскар Мырзахметов, вице-министр культуры и спорта РК Оркен Бисакаев, вице-министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Нуржигит Кадырбеков, президент международной тюркской академии Дархан Кыдырали, известные деятели исторической науки Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Монголии и России.

В своем выступлении Бердибек Сапарбаев отметил значимость празднования 750-летия Золотой орды.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил уделить особое внимание празднованию 750-летия Золотой орды. Это очень важное историческое событие для нашей страны, для нашей государственности! В рамках празднования прошли конференции в Атырауской и Карагандинской областях. Также планируется провести мероприятия в Татарстане и Турции», - сказал вице-премьер.









Он отметил, что многое касательно этого исторического отрезка времени еще не изучено.

«Предстоит это сделать совместными усилиями ученых Кыргызстана, Узбекистана, России. Ведь это наша общая история. Необходимо дать достойную оценку правителям того периода, увековечить их имена. В Казахстане в этом направлении ведется большая работа. Возрождается город Туркестан – духовная столица. Предстоит превратить Улытау в центр этнографического туризма международного уровня», - подчеркнул вице-премьер.

Бердибек Сапарбаев также отметил, что многое делается в этом направлении и в городе Таразе, имеющем 2000-летнюю историю.

«Тараз также должен стать центром притяжения туристов. Правительство со своей стороны будет всячески поддерживать это», - добавил вице-премьер.

Аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов рассказал о ходе строительства историко-культурного центра «Шахристан», который в скором времени центром притяжения туристов.

«Мы живем на древней священной земле, и должны показать людям глубинные корни нашей истории», - отметил глава региона.

На конференции выступили представители зарубежных делегаций – Медетхан Шеримкулов (Кыргызстан), Сухбаатар Дагвадорж (Монголия), Фархад Максудов (Узбекистан), Айрат Ситдиков (Татарстан). Все они отмечали общность нашей истории и важность ее глубокого изучения.

По данным министерства культуры и спорта, в рамках празднования 750-летия Золотой орды разработан комплексный план, которым предусмотрено более 50 мероприятий на центральном уровне.

В частности, предусматривается проведение международной научной конференции с участием отечественных и зарубежных ученых, издание монографий и книг, посвященных истории Золотой орды, продвижение туристского потенциала Улытауского региона, проведение археологических раскопок, производство документального фильма.

Кроме того, в планах провести научно-реставрационные работы на мавзолеях Жоши хана, Алаша хана, благоустройство территории плиты с надписью Тамерлана на вершине горы Алтын шокы.

В результате этих мероприятий будет создана платформа для возрождения культурного наследия страны, которая позволит включить пропаганду историко-культурного наследия Золотой Орды в международную программу UNESCO и UNWTO.