Международная конференция производителей железнодорожной техники прошла в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По последним данным Министерства индустрии, в Казахстане наблюдается рост производства железнодорожной техники на 49%. Такой подъем стимулирует естественную конкуренцию, заставляя предприятия выпускать качественную продукцию и внедрять инновационные и зеленые технологии, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке. Тема активно обсуждалась на международной конференции Некоммерческое партнерство «Объединение производителей железнодорожной техники» (НП «ОПЖТ»), которая спустя долгое время после пандемии состоялась в Казахстане. Как передает корреспондент МИА «Казинформ», гости также получили возможность познакомиться с работой инновационного железнодорожного кластера Railways Systems KZ, который стал драйвером промышленного роста в стране.

В работе конференции приняли участие свыше 30 крупнейших железнодорожных компаний Казахстана и СНГ, среди которых АО «НК «Қазақстан темір жолы», ТК «ЕвразХолдинг», АО «Трансмашхолдинг», АО «ВНИИЖТ», АО «ФГК» и другие. Среди наиболее важных вопросов – применение инновационных технологий и материалов в железнодорожном машиностроении, обслуживание путевых машин по контракту жизненного цикла, развитие «зеленых» технологий и цифровых решений в производстве.

От лица машиностроителей Казахстана гостей поприветствовал Мейрам Пшембаев, внештатный советник Президента и председатель правления Союза машиностроителей.

«Благодаря постоянному вниманию государства отечественное машиностроение Казахстана вносит существенный вклад в развитие экономики нашей страны. В прошлом году, несмотря на пандемию, рост производства в отрасли составил более 16 % по сравнению с 2019 годом. Сегодня в машиностроении работает свыше трех тысяч предприятий. В Экибастузе появился современный кластер Railways Systems KZ, который выпускает востребованную продукцию, обеспечивая наших потребителей. Данное производство ориентировано на экспорт, что немаловажно», – отметил Мейрам Пшембаев.

По его словам, Казахстан связывает большие перспективы с развитием данного комплекса.

«Уверен, чтобы добиваться новых успехов в своем развитии, нам следует стремиться к укреплению партнерских отношений. Говоря о сотрудничестве, мы делаем упор на стимулирование конкурентоспособности наших предприятий путем повышения локализации и содействия в продвижении производимой продукции на экспортные рынки третьих стран. Есть все предпосылки и условия для успешной совместной с российскими партнерами работы наших партнеров в Казахстане. Для этого Союз машиностроителей Казахстана готов оказать всяческое содействие», - добавил М. Пшембаев.

Отметим, что это не первое мероприятие НП «ОПЖТ» в Казахстане. В октябре 2014 года здесь прошла международная научно-практическая конференция «Стандартизация и техническое регулирование в новых условиях».

Первый заместитель председателя правления АО «НК «ҚТЖ» Канат Альмагамбетов, в свою очередь, отметил, что участие казахстанских производителей в данной конференции – хорошая возможность для обмена опытом и знаниями.

«Крупные проекты дали толчок развитию новых отечественных производств железнодорожной продукции. Сейчас отрасль железнодорожного машиностроения насчитывает более 200 предприятий, которые обеспечивают рабочими местами свыше 12 тысяч работников. «Қазақстан темір жолы» рассматривает технические решения по использованию новых типов материалов и проводит эксплуатационные испытания железнодорожной продукции», – подчеркнул Канат Альмагамбетов.

По мнению президента НП «ОПЖТ» Валентина Гапановича, поддержка национальных экономик и производственных мощностей по Республике Казахстан должна расти, чтобы была возможность говорить уже о таможенном пространстве.

«Предприятия, работающие в едином таможенном пространстве, должны также получать преференции от государства. Хочу отметить, что насущно важно будет упомянуть роль современных технологий и цифровизации. Казахстан взял верный курс на развитие внутреннего производства современных материалов, применяемых в машиностроении, и не только в области металлургии, но также и композитных материалов», – заверил Валентин Гапанович.

По его словам, с 2018 года ОПЖТ реализует механизм электронной цифровой подписи сопроводительных документов.

«Цифровизация – инструмент, помогающий бизнесу и производству реализовывать инновационные направления по выпуску продукции. Одно из таких направлений – внедрение цифровых двойников. Это настоящая возможность для бизнеса, владельцев подвижного состава и производителей повысить эффективность своего работы», – сказал президент партнерства.

Отметим, что членом ОПЖТ является ТОО «Проммашкомплект», у которого российские предприятия активно закупают колеса и рельсовую продукцию. Продукция «Проммашкомплекта» присутствует не только в Казахстане и России, но и на железнодорожных рынках Беларуси, Украины и Азербайджана.

Директор по развитию ТОО «Проммашкомплект» Сергей Павлингер поблагодарил всех собравшихся за проявленный интерес к работе кластера и потенциалу его развития.

«Перед нами стоят амбициозные задачи – мы планируем расширять ассортимент выпускаемой продукции, внедрять новые технологии производства для того, чтобы быть еще более конкурентоспособными. Уже сегодня ТОО «Проммашкомплект» имеет стабильный объём заказа на рынке Казахстана и России, но при этом мы видим перспективы развития экспорта и на европейские рынки. Поэтому мы хотим показать, чего мы достигли и что можем производить», – сказал он.

Сергей Павлингер выразил желание увеличивать долю экспорта в реализации продукции.

«На сегодняшний день мы производим 200 тысяч колес разных типов, планируем расширить производство до 300 тысяч, при этом потребность рынка Казахстана – от 55 до 60 тысяч в год. Поэтому мы идем дальше и увеличиваем долю экспорта до 70%. Однако наша первостепенная задача – закрыть все потребности собственного рынка, тут наша позиция неизменна», - подчеркнул Сергей Павлингер.

Основным потребителем продукции «Проммашкомплекта» является АО «НК «Қазақстан темір жолы». Средневзвешенная потребность компании – порядка 30 тысяч колес в год. С учетом годового цикла потреблений, «Проммашкомплект» закрывает потребности предприятия.

Первый заместитель АО «НК ҚТЖ» в этой связи отметил, что правильно выстроенная промышленная политика любого государства способствует удовлетворению потребностей в качественной технике, инфраструктуре и, конечно же, качественному развитию железнодорожного машиностроения.

«Наша компания уже на протяжении 7 лет является членом НП «ОПЖТ». Нами уделяется особое внимание вопросам технического регулирования, стандартизации и освоения новой железнодорожной продукции. ОПЖТ стало для нас одной из ключевых площадок для решения вопросов производства и эксплуатации железнодорожной техники. Для нас участие и организация подобного мероприятия – понимание того, куда движется техника, куда идет инновационное производство. Железная дорога не может существовать без цифровизации и информатизации. Например, оцифровка грузового вагона означает, что не будет контрафактной продукции, деталей, негодных для эксплуатации. Это большой шаг в повышении качества надежности подвижного состава», - сказал Канат Альмагамбетов.

Глава НП «ОПЖТ» Валентин Гапанович добавил, что по итогам двух дней конференции будет подготовлен итоговый документ, над которым будут совместно работать лидеры железнодорожной техники.

Во второй день конференции гости посетили крупнейшее угольное месторождение Казахстана и экибастузский железнодорожный кластер Railways Systems KZ, где познакомились с работой пяти предприятий, входящих в состав кластера: ТОО «Проммашкомплект», ТОО «ПРОММАШ.KZ», ТОО «R.W.S. Binding», ТОО «R.W.S. Wheelset» и ТОО «R.W.S. Concrete».

В ходе экскурсии участники смогли оценить качество выпускаемой продукции. Ежегодно предприятия кластера производят 200 тысяч железнодорожных колес различного типа и размера, 300 тысяч железобетонных шпал, 42 тысячи железнодорожных осей, 20 тысяч колесных пар, 850 комплектов стрелочного бруса, 3 млн комплектов рельсовых скреплений, 4.5 млн полимерных прокладок.

Сперва гости посетили завод по выпуску железобетонных шпал и преднапряженного железобетонного бруса для стрелочных переводов ТОО «R.W.S. Concrete». Завод выпускает продукции на круглом и клеммно-болтовом скреплении. Затем экскурсия продолжилась на предприятии по производству всех элементов скрепления верхнего строения пути ТОО «R.W.S. Binding».

Отметим, что каждый завод железнодорожного кластера отличается автоматизацией процесса, технологичностью и использованием современных станков.

Гости конференции побывали в ТОО «Проммашкомплект», где выпускаются цельнокатаные железнодорожные колеса. Модернизированные линии предприятия производят 200 тысяч цельнокатаных железнодорожных колес ежегодно планируя расширить производство до 300. По словам основателя предприятия Сергея Павлингера, завод автоматизирован на 80%. Количество людей, участвующих в процессе, минимизировано.

После гостям представили производственные мощности ТОО «R.W.S. Wheelset» – завода по выпуску чистовых железнодорожных осей, формированию и сборке колесных пар с буксовыми узлами. Автоматическая линия предприятия обрабатывает оси и производит основные типы колесных пар грузовых вагонов.

Также лидеры рынка смогли оценить мощности предприятия по выпуску железнодорожного стрелочного оборудования, куда входят стрелочные переводы, крестовины и ремкомплекты. Производственная мощность цехов «ПРОММАШ.KZ» составляет тысячу стрелочных переводов, две тысячи ремкомплектов и тысячу крестовин в год.

По словам Сергея Павлингера, обсуждается вопрос о запуске клеммного завода, строительстве бандажного предприятия и сталелитейного завода.