Международная конференция о Наурызе проходит в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Евразийском национальном университете имени Л.Н.Гумилева проходит международная научно-практическая конференция на тему «Наурыз - культурный код народного единства: исследование, концепция, практика», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В конференции участвуют ученые и дипломаты Казахстана, Турции и Ирана.

«Этот праздник, пришедший к нам из глубины веков, символизирует обновление и начало новой жизни. Наурыз – яркое проявление нашего уникального национального кода и непрерывной преемственности поколений. Этот праздник вносит в нашу жизнь новый дух созидания и развития. Сегодня Наурыз является общенародным праздником в Республике Казахстан, в тюркском мире и, вообще, в мире, укрепляющим взаимоуважение и согласие», – сказал ректор университета Ерлан Сыдыков.

Ректор отметил, что Казахстан встал на путь обновления и модернизации.

По его словам, в философии Наурыз мейрамы также есть концепция обновления. В Казахстане Наурыз празднуется официально с 1988 года, за 34 года накоплен определенный опыт и нужно изучить его с научной и практической позиций. Поэтому на конференцию приглашены специалисты из Ирана, который считается родиной этого праздника, а также из родственных стран – Туркменистана, Таджикистана, из Турции, где в последние годы также начали отмечать Наурыз. Приглашены деятели, способствовавшие повышению статуса Наурыз мейрамы до уровня ЮНЕСКО.