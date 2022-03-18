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    13:55, 18 Март 2022 | GMT +6

    Международная конференция о Наурызе проходит в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Евразийском национальном университете имени Л.Н.Гумилева проходит международная научно-практическая конференция на тему «Наурыз - культурный код народного единства: исследование, концепция, практика», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В конференции участвуют ученые и дипломаты Казахстана, Турции и Ирана.

    «Этот праздник, пришедший к нам из глубины веков, символизирует обновление и начало новой жизни. Наурыз – яркое проявление нашего уникального национального кода и непрерывной преемственности поколений. Этот праздник вносит в нашу жизнь новый дух созидания и развития. Сегодня Наурыз является общенародным праздником в Республике Казахстан, в тюркском мире и, вообще, в мире, укрепляющим взаимоуважение и согласие», – сказал ректор университета Ерлан Сыдыков.

    Ректор отметил, что Казахстан встал на путь обновления и модернизации.

    По его словам, в философии Наурыз мейрамы также есть концепция обновления. В Казахстане Наурыз празднуется официально с 1988 года, за 34 года накоплен определенный опыт и нужно изучить его с научной и практической позиций. Поэтому на конференцию приглашены специалисты из Ирана, который считается родиной этого праздника, а также из родственных стран – Туркменистана, Таджикистана, из Турции, где в последние годы также начали отмечать Наурыз. Приглашены деятели, способствовавшие повышению статуса Наурыз мейрамы до уровня ЮНЕСКО.


    Теги:
    Наурыз Тюркский мир Астана
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