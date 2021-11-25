Международная конференция «Независимый Казахстан и исламские ценности» прошла в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялась организованная Духовным управлением мусульман Казахстана Международная научно-практическая конференция «Независимый Казахстан и исламские ценности», приуроченная к 30-летнему юбилею Независимости Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

От имени Министерства информации и общественного развития РК с поздравительной речью к организаторам и участникам конференции выступил вице-министр Серик Егизбаев. Он подчеркнул особую роль ислама в развитии нашего общества и вклад Духовного управления мусульман Казахстана в сохранение единства и солидарности среди мусульман страны.

В качестве почетных гостей присутствовали верховные муфтии Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, общественные деятели, профессоры и востоковеды Египетского исламского культурного университета «Нур-Мубарак» и Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, а также в онлайн-формате участвовали верховные муфтии Турции, России и Таджикистана.

Участники конференции отметили взвешенную государственную политику в сфере религии на протяжении 30 лет Независимости страны. Они выделили особые заслуги Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева, а также выразили поддержку инициативам Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в сфере религии и по укреплению межконфессионального согласия.