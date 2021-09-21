Международная конференция «Независимость и Елбасы: новая история созидания» пройдет в Нур-Султане
Организаторами мероприятия выступают Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и Национальный архив Республики Казахстан.
В работе конференции примут участие директор Библиотеки Елбасы Б.Б. Темирболат, вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан Г.А. Абдрахимов, директор государственного архива при Президенте Турецкой Республики Угур Юнал, генеральный директор Национального архива ОАЭ Абдулла Аль-Райси, директор Центрального государственного архива Кыргызской Республики Ж.Д. Бечеков, президент Международной Тюркской академии, председатель правления АО «Республиканская газета «Egemen Qazaqstan» Д.К. Кыдырали, ректор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Е.Б. Сыдыков, а также ученые, эксперты в области новейшей истории Казахстана.
В ходе конференции прозвучит приветственное обращение руководителя Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы М.Б. Касымбекова.