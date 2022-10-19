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Международная конференция ко Дню Республики прошла в Астане

Автор:  
Анеля Касымова
19 Октября 2022, 18:03
Международная конференция ко Дню Республики прошла в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная научно-практическая конференция «25 октября – начало Независимости» прошла в столице Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ней приняли участие казахстанские ученые, экс-министр культуры Турции, руководитель белорусско-казахстанского культурно-образовательного центра, доцент кафедры тюркологии университета Сегед (Венгрия), представители акимата Астаны, Ассамблеи народа Казахстана.

Доктор исторических наук, профессор Гульнар Мусабалина напомнила, что праздник связан с исторической датой – 25 октября 1990 года, когда Верховным Советом Казахской ССР была принята Декларация «О государственном суверенитете Казахской ССР».

Документ, по ее словам, стал поворотным пунктом в развитии страны. Декларация провозгласила создание демократического, социально ориентированного и правового государства. В ней были закреплены все атрибуты реального суверенитета Казахстана: собственные территория и гражданство, самостоятельность и полнота государственной власти, государственный бюджет, самостоятельность в международных отношениях, классические символы государственного суверенитета – герб, флаг, гимн, а также своя национальная валюта. Документ также закрепил конституционно-правовой статус Казахстана как полноценного субъекта международного права.

«Наша история сегодня не измеряется 1991 или 1465 годом. Наш народ жил и вырос в этом месте во времена Казахского ханства, а также в эпоху Золотой Орды, Тюркского каганата, гуннской и сакской эпох. Одним словом, глубокие корни нашей национальной истории лежат в недрах древности. Современный Казахстан – это молодое, свободное независимое государство, успешно развивающее свою экономику и идущее вперед дорогой реформ и преобразований к процветанию и стабильности нашей страны», - добавила Гульнар Мусабалина.

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Она отметила, что Казахстану потребовалось более двухсот лет, чтобы получить свою независимость. Тысячи людей боролись за свободу страны, многие отдали свои жизни.


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