Международная конференция к 80-летию Абиша Кекильбаева проходит в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице в стенах Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева проходит международная научно-теоретическая конференция «Абиш Кекильбаев и духовные ценности великой степи», посвященная 80-летию со дня рождения народного писателя Казахстана, государственного и общественного деятеля Абиша Кекильбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Он внес свою лепту в формирование национальной идеологии. Его труд был высоко оценен народом, за заслуги он удостоился звания «Герой Труда Казахстана». Его произведения необходимо перечитывать снова и снова. «Я бы не пришел в политику, если бы не был литератором. Не был бы художником, не стал бы борцом», - эти слова Абиша Кекильбаева стали его жизненным кредо. Он внес весомый вклад в развитие казахской литературы, одновременно занимаясь государственной деятельностью, которая требует внимательности и ответственности», - отметил заслуги писателя в политической и общественной жизни страны Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев.

В масштабном мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, представители интеллигенции, ученые, а также аспиранты и магистры ближнего и дальнего зарубежья. Конференция проводилась в двух секциях: «Художественно-эстетический мир Кекильбаева и современная казахская литература» и «Абиш Кекильбаев и вопросы казахской духовности».





Как рассказывает академик, доктор философских наук, профессор Гарифолла Есим, Абиш Кекильбаев - мастер слова, мыслитель и человек широкого кругозора, великолепный оратор, которого слушали с наслаждением и вниманием.

«Сегодня в ЕНУ собрался весь цвет казахской интеллигенции. Они здесь по зову сердца, ведь разговор будет идти о личности Абиша Кекильбаева. Такое уважение, любовь, внимание к его творчеству неслучайно. Он это поистине заслужил. Мы гордимся, что в истории Казахстана и казахской литературы есть такой человек», - добавил академик.

Спикерами также выступили академик НАН РК Жабайхан Абдилдин, государственный и общественный деятель, доктор философских наук, профессор Мырзатай Жолдасбеков, депутат Мажилиса Парламента РК Куаныш Султанов. В числе приглашенных гостей был и ведущий специалист Министерства образования Королевства Испании, филолог Хулио Новилло Санчес де Педро.

«Впервые я познакомился с творчеством Абиша Кекильбаева, прочитав его роман на английском языке «Конец легенды». Неудивительно, что его произведения переведены на многие языки мира. Его произведения являются ценными для международного признания казахской литературы. Он действительно хранитель великого духа казахской литературы. Его имя навсегда останется среди выдающихся мастеров художественной литературы, и возможно многие будут восхищаться его писательским талантом, а произведения Абиша Кекильбаева станут актуальной для читателей со всего мира», - рассказал гость из Испании.





Отметим, что по итогам опроса, проведённого немецким книжным издательством «Фольк унд Вельт», имя Абиша Кекильбаева было занесено в список «Лучшие писатели XX века».