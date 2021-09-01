Международная конференция к 30-летию закрытия Семипалатинского полигона прошла в Женеве

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - В Женеве в рамках мероприятий, посвященных 30-летию Независимости Республики Казахстан, состоялась международная конференция «Казахстан – ООН: партнерство во имя мира», приуроченная к 30-летию со дня закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона и 29 августа – Международному дню действий против ядерных испытаний. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы».

В работе конференции приняли участие казахстанские и зарубежные политические деятели, представители экспертного сообщества в сфере ядерного разоружения, дипломатических представительств и миссий.

В своем докладе директор Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Бакытжан Темирболат отметил, что благодаря Первому Президенту Казахстана Н.А. Назарбаеву, Казахстан проявил политическую волю, принципиально и безоговорочно отказавшись от членства в «ядерном клубе». С закрытием Семипалатинского полигона в 1991 году стартовал новый этап глобального процесса ядерного нераспространения и разоружения.

«Казахстан на собственном опыте продемонстрировал всему миру силу открытости в вопросах ядерного нераспространения и разоружения, сделав это одним из краеугольных принципов своей внешней политики. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев продолжает политику Нурсултана Назарбаева по продвижению антиядерных инициатив и укреплению международной безопасности. На 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2019 года Глава государства отметил, что достижение мира, свободного от ядерного оружия, остается главным приоритетом для Казахстана», – сказал Б. Темирболат.

С 1949 по 1989 годы на Семипалатинском полигоне было произведено 456 взрывов, что составляет 25% всех мировых испытаний, проведённых за все время существования ядерного оружия (по данным ООН – 2000 испытаний). Губительному воздействию радиации подверглись более 1,5 млн человек. Из хозяйственного оборота было выведено свыше 300 тысяч кв. км земель, что по площади равняется примерно семи Швейцариям.

Вклад Казахстана в укрепление глобальной безопасности подчеркнула Генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая: «На протяжении сорока лет на Семипалатинском ядерном полигоне проходили ядерные испытания. И, конечно, решение Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 1991 году закрыть полигон стало актом политического мужества и политического видения. Казахстан – автор многих последовательных инициатив, направленных на ядерное разоружение. Для нас очень важно продолжать вести активную борьбу за превращение нашей планеты в территорию, свободную от ядерного оружия и испытаний».

С докладами на конференции выступили также генеральный директор Национального ядерного центра Эрлан Батырбеков, директор Международной кампании по запрещению ядерного оружия Беатрис Фин, директор Института ООН по исследованию проблем разоружения Робин Гайсс и другие эксперты.

В ходе конференции состоялась презентация научного сборника на английском языке «На пути к безъядерному миру: инициативы Нурсултана Назарбаева».

«Большую ценность для исследователей представляют документы из личного архива Нурсултана Назарбаева с его письменными пометками. Среди документов имеются уникальные материалы, собранные в результате научно-поисковой экспедиции сотрудников Библиотеки Первого Президента Казахстана в город Семей, рядом с которым находился ядерный полигон. Эти документы хорошо показывают, как творилась история вокруг открытия и закрытия полигона в СССР в 20 веке, многие документы ранее носили гриф «секретно» и впоследствии были рассекречены. Мы специально перевели эти материалы на английский язык, чтобы больше людей на планете могли ознакомиться с ядерной историей, и как она оказала влияние на Казахстан», - рассказал об издании заместитель директора Библиотеки Елбасы Тимур Шаймергенов.

Напомним, с 30 августа по 1 сентября т.г. Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы проводит в г. Женеве (Швейцария) ряд мероприятий и встреч с представителями международных организаций, в рамках которых состоится подписание документов, направленных на развитие сотрудничества в сферах, касающихся глобальной и региональной безопасности, архивных и исторических исследований, а также дипломатии и международных отношений.

30 августа Библиотека Елбасы подписала Меморандум о сотрудничестве с Женевским центром политики и безопасности, а также Письмо о намерениях с Библиотекой и Архивом ООН.