Международная конференция «Истории развития: взгляд изнутри» стартовала в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в режиме онлайн состоялось открытие 11-ой ежегодной международной конференции «Истории развития: взгляд изнутри». С приветственной речью выступил директор региональной миссии USAID в Центральной Азии Кристофер Эдвардс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это огромный опыт в работе с гражданским обществом в регионе. Надеюсь, что конференция поможет получить мудрые перспективы, которые вы сможете использовать. Роль и работа гражданского общества стала еще более важной в период кризиса, пандемии. Гражданское общество выступает в качестве посредника и реагирует на потребности и нужды общественности и доносит их до руководителей страны. Сегодняшняя конференция является ключевым мероприятием, которое освящает и подчеркивает значимость межрегионального сотрудничества», - отметил директор региональной миссии USAID в Центральной Азии

Он также поблагодарил Министерство иностранных дел РК, Министерство информации и общественного развития РК за поддержку и приверженность этим идеям.

«Мы знаем, что собрались обсудить тему, которая представляет большой интерес для всех нас: как общественное влияние, вовлеченность общественности в лидерство и волонтерство может укрепить голос гражданского общества, чтобы формировать и влиять на политику на национальном и местном уровнях. За последние десятилетия эта конференция стала местом, где собираются десятки тысяч различных лидеров и представителей организации гражданского общества. В предыдущие годы конференция пришла к различным инновационным и полезным идеям, инициативам, которые все еще продолжают реализовываться. Например, «Право на доступное жилье». Эта сеть все еще работает и поддерживает идеи по улучшению прав тех людей, которые нуждаются в этом. Думаю, эта конференция поможет нам поддержать наше региональное сотрудничество и развитие гражданского общество по всей Центральной Азии», - заключил Кристофер Эдвардс

В конференции принимают участие представители 16 стран. Конференция объединяет лидеров гражданского общества, активистов, волонтеров, представителей неправительственных и некоммерческих организаций из стран Центральной Азии.