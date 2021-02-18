Международная комиссия против смертной казни приветствует ратификацию РК Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная комиссия против смертной казни приветствует ратификацию Республикой Казахстан Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, передает МИА «Казинформ».

Международная комиссия против смертной казни (МКПСК) приветствует ратификацию Республикой Казахстан Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах , направленного на отмену смертной казни, подписанного Президентом РК К. Токаевым 2 января 2021 года.

«Я присоединяюсь к членам Комиссии МКПСК и нашей Группе поддержки государств-членов и поздравляю Президента К.Токаева и его администрацию с поистине долгожданной ратификацией Казахстаном Второго Факультативного протокола. Тем самым, Казахстан взял на себя историческое международное обязательство отменить смертную казнь в мирное время, и для Комиссии это особенно важно, поскольку страна является важным государством-членом Комиссии. Это решение является важным шагом не только для страны, но и для региона Центральной Азии, поскольку он движется к зоне, свободной от смертной казни. Я также очень рада, поскольку первоначальное заявление Президента К.Токаева было сделано ровно через месяц после очень продуктивной встречи постоянных представителей Центральноазиатского региона и Монголии в Женеве по вопросу о превращении региона в зону, свободную от смертной казни, организованной совместно c МКПСК в ноябре 2019 года», - отметила президент МКПСК судья Н.Пиллэй.

В результате подписания Протокола Казахстан стал 88-м государством-участником данного документа.

Подписав Второй Факультативный протокол, Казахстан обязуется не применять смертную казнь в стране. Также он должен принять все необходимые меры для отмены смертной казни в рамках своей юрисдикции.

Официально в Казахстане мораторий на смертную казнь действует с 17 декабря 2003 года. Пожизненное заключение было введено в 2004 году в качестве альтернативного наказания. В мае 2007 года Казахстан внес поправки в свою Конституцию, отменяющие смертную казнь за все преступления, за исключением террористических актов, которые приводят к гибели людей, и особо тяжких преступлений, совершенных в военное время.

Ратификация Протокола последовала за предложением Президента Республики Казахстан К. Токаева во время его выступления в качестве председателя Национального совета общественного доверия 20 декабря 2019 года, начать процедуру присоединения ко Второму Факультативному протоколу. В ходе завершения процедуры присоединения Республики Казахстан к данному Протоколу министр иностранных дел Республики Казахстан М. Тлеуберди был уполномочен от имени Республики Казахстан подписать данный международный документ.