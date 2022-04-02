Международная комиссия против смертной казни приветствует ратификацию Казахстаном Второго Факультативного протокола

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная комиссия против смертной казни (МКСК) приветствует ратификацию Казахстаном 24 марта 2022 года Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В заявлении президент МКСК Нави Пиллэй отметила, что ратификация Казахстаном Второго Факультативного протокола «является международным подтверждением его приверженности полной отмене смертной казни и следует за отменой в стране смертной казни за все преступления и без каких-либо оговорок от 29 декабря 2021 года. Тем самым Казахстан сделал важный шаг, приближающий регион Центральной Азии к тому, чтобы стать регионом, свободным от смертной казни. Это важное решение является особенным, поскольку страна является важным государством-членом Группы поддержки МКСК. Благодаря этому историческому решению Казахстана отмена смертной казни во всем мире сегодня ближе, чем когда-либо прежде».

Вместе с тем, комиссия положительно отметила предложение Президента РК Касым-Жомарта Токаева, озвученное в его недавнем Послании народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», о внесении соответствующих поправок об отмене смертной казни в Конституцию РК. Подчеркнуто, что «такая конституционная поправка ещё больше укрепит отмену смертной казни в Казахстане и положит конец этому жестокому, бесчеловечному наказанию, которому сегодня нет места в мире».

Казахстан является одним из основателей Группы поддержки МКСК. Работу комиссии поддерживает географически разнообразная группа из 23 государств-членов, приверженных отмене смертной казни. Её секретариат базируется в Мадриде и отвечает за повседневную работу комиссии.

Как сообщалось, Казахстан завершил процесс присоединения к главному международному документу об отмене смертной казни.