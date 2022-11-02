Международная книжная выставка открылась в Шардже

2 Ноября 2022, 21:00

2 Ноября 2022, 21:00

Международная книжная выставка открылась в Шардже

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В городе Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах открылась международная книжная выставка, которая объединила всех читателей, авторов и издательств. В этом году выставка проходит под девизом «Распространяй слово» - «Spread the word», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Международная книжная выставка проходит в экспоцентре в Шардже. На большом павильоне свою продукцию представили различные издательства, авторы, которые специально прибыли в страну из разных стран. В отдельном здании рядом с экспоцентром проходят конференции и встречи в рамках ярмарки. Программа 12-дневной международной книжной ярмарки в Шардже насыщенная. Ожидаются встречи с авторами, круглые столы и конференции, выставку посетят и юные читатели. Чтобы приобщить гостей к искусству, на сценах будут представлены спектакли.

41-ую международную книжную выставку открыл член Высшего союзного совета ОАЭ, эмир Шарджи Султан бин Мохаммед аль-Касими. Эмир Шарджи поприветствовал всех писателей, интеллектуалов, издателей на ежегодной книжной ярмарке. В этом году ярмарка пройдет со 2-го по 13-е ноября под девизом «Распространяй слово». Принимают участие 2213 издателей из 95 стран.

В своем выступлении эмир Шарджи отметил, что в ходе ярмарки в течение 12 дней будут организованы культурные мероприятия. Выставка дает возможность детям, молодежи и семьям обогатить свои знания в области искусства и науки, установить тесные связи с культурами по всему миру с помощью книг различных жанров.

«В прошлом году на международной книжной ярмарке в Шардже были представлены 17 томов исторического корпуса арабского языка. В этом году мы выпускаем еще 19 томов. Пользуясь случаем, хотел бы выразить свою благодарность исследователям, лингвистам и экспертам за их труд и усилия, за то, что вы добились таких успехов», - сказал Султан бин Мохаммед аль-Касими.

Исторический корпус арабского языка – это первый проект, посвященный хронике развития арабского языка XVII века. Исторический корпус был опубликован издательством Al Qasimi Publications

На церемонии открытия ярмарки также присутствовали суданский историк Юсуф Фадль Хасан, посол Италии в ОАЭ Лоренцо Фанара. Отметим, что в этом году Италия стала почетным гостем ярмарки.

Церемония открытия началась с художественного шоу, которое отражает значимость слова и его влияние в воспитании поколения, построении цивилизации.

SIBF – международная книжная ярмарка в Шардже второй год опережает мировые книжные ярмарки по объему покупки и продажи авторских прав. Доказательством тому служит трехдневная конференция издателей, в которой приняли участие свыше тысячи издателей и литературных агентов. В ходе конференции было проведено 958 круглых столов и встреч.

В этом году суданскому историку Юсуфу Фадл Хасан был присвоен особый статус – Почетное звание культурной личности SIBF 2022. Он выразил благодарность эмиру Шарджи за оказанное внимание и доверие.