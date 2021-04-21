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    20:11, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Международная федерация волейбола отменила Challenger Cup 2021

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация волейбола (FIVB) объявила об отмене Кубка Вызова (Challenger Cup) в текущем году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Данное решение Международной федерации волейбола вызвано неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире на фоне пандемии COVID-19.

    Напомним, международный квалификационный турнир должен был пройти в Чехии среди женщин и в Португалии среди мужчин.

    Согласно регламенту победители Кубка Вызова получают право участвовать в волейбольной Лиге Наций (Volleyball Nations League), ежегодном турнире национальных волейбольных команд.

    Таким образом, у казахстанских волейболистов впереди подготовка к двум важным международным соревнованиям - Кубку Азии и клубному Кубку Азии.


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