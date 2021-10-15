Международная федерация волейбола объявила о создании нового мирового турнира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация волейбола (FIVB) официально сообщила о создании нового турнира по пляжному волейболу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Он будет проводиться вместе традиционного Мирового тура. Известно, что соревнования будут называться The Volleyball World Beach Pro Tour.

Формат турнира включает в себя розыгрыш в трех дивизионах: Elite16, вызов Challenge и будущее Futures. В элите выступят 16 команд. Соревнования будут включать круговой этап и плей-офф.

В элиту могут попадать дуэты из дивизиона Challenge путем набора рейтинговых очков. Futures представят молодые волейболисты.

Стартует The Volleyball World Beach Pro Tour в марте следующего года.