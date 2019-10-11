Международная федерация хоккея IIHF представила медали Молодежного чемпионата мира-2020

ЦЮРИХ. КАЗИНФОРМ - Для лучших молодежных команд мира до 20 лет Оргкомитет МЧМ-2020 подготовил оригинальные медали, которыми будут награждены чемпионы и призеры турнира в Чехии, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

Как отмечают разработчики, все медали ручной работы и состоят в общей сложности из 15 элементов. Автором проекта является архитектор и дизайнер Олдрих Сладек, ранее уже сотрудничавший с ИИХФ на Чемпионате мира-2015 среди «элиты», который проходил в Чехии. Тем не менее автору не составило труда вновь найти вдохновение для создания медалей уже для молодежного первенства планеты. Дизайн медалей основан на общих особенностях организации городов.

«Эстетика медалей основана на особенностях чешских городов Острава и Тршинец, их традиционном промышленном облике и принципе, - говорит Олдрих Сладек. – У медалей нет классической конструкции, при этом они сочетают архитектурные принципы металлургических городов в сочетании с современными материалами. Каждая медаль состоит из 7 уровней: 6 уровней - из стального листа, с лазерной гравировкой, между этими уровнями вставлена резиново-текстильная лента. Все 7 уровней соединены между собой латунными заклепками, точно так же, как были заклепаны оригинальные заводские здания. Стальные слои чередуются по поверхностному покрытию, шлифовке и глянцу. Это придает медали глубину, где блестящие детали выделяются из матового и наоборот.

Золотые медали позолочены гальваническим методом чистым золотом в 24 карата, лента медали - красного цвета. Вице-чемпионские медали изготовлены с добавлением серебра и имеют голубую ленту. Пластины на бронзовых медалях позолочены красным золотом с использованием ленты белого цвета. Медали имеют общий размер 66 мм в диаметре и толщиной в полсантиметра. Стальные слои медалей чередуются по поверхностному покрытию, шлифовке и глянцу – это придает глубину, где блестящие детали выделяются из матового и наоборот.

Матчи МЧМ-2020 пройдут с 26 декабря 2019 по 5 января 2020 года. Молодежная сборная Казахстана сыграет в городе Тршинеце в группе «А», соперниками нашей молодежки станут команды Швейцарии, Швеции, Словакии и действующие чемпионы мира – сборная Финляндии.

Билеты можно приобрести в режиме онлайн по ссылке IIHF.com/tickets.