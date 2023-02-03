Международная федерация баскетбола планирует открыть представительство в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международная федерация баскетбола (FIBA) рассматривает возможность открытия офиса в Казахстане. Данный вопрос был обсужден во время встречи министра культуры и спорта Асхата Оралова с исполнительным директором ФИБА в Азии (FIBA Asia) Хагопом Хаджирианом. Стороны обсудили перспективы совместного сотрудничества для развития баскетбола в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

На сегодня в стране функционируют 25 профессиональных клубов, которые находят поддержку у государства и спонсоров. Число казахстанцев, занимающихся баскетболом, достигло 400 тысяч человек.

По словам Хагопа Хаджириана Казахстан имеет наибольший потенциал среди стран Центральной Азии для дальнейшего развития этого вида спорта.

«В Казахстане есть хорошая развитая баскетбольная среда, И если совместными усилиями улучшить ее, то в ближайшем будущем результаты будут еще выше. Нам интересно сотрудничество и взаимодействие с Казахстаном, поскольку мы видим и заинтересованность со стороны государства, и динамику в популяризации баскетбола», - заявил исполнительный директор ФИБА в Азии Хагоп Хаджириан.

«Поддержка баскетбола будет продолжена. Уверен, что более акиивное сотрудничество с Федерацией выведет отечественный баскетбол на новый уровень», - отметил министр Асхат Оралов.

ФИБА объединяет 212 национальных баскетбольных федераций со всего мира. Также под эгидой федерации проходят различные соревнования, включая Кубок мира и Олимпийские турниры по баскетболу.

Кроме того, ФИБА разрабатывает официальные правила баскетбола, а также положения, регулирующие отношения между различными членами баскетбольного сообщества.

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