Международная экологическая акция по очистке берега Иртыша стартовала в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан и общенационального проекта «Марафон добрых дел» волонтеры запустили международную акцию «Бір-өзен, бір-тағдыр», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

При поддержке Молодежного ресурсного центра ВКО в акции приняли участие фронт-офис волонтеров ВКО, республиканский штаб и областной филиал трудовых отрядов «Жасыл Ел».

Как рассказали волонтеры, основная цель данной акции – привлечь людей к очистке русла руке в городах и населенных пунктах вдоль Иртыша, улучшить экологию, показать молодежи, что необходимо бережно относиться к природе, а также развить волонтерское направление Birgemiz: Taza Álem.

Акция стартовала в Зайсанском районе, позже продолжится в Курчумском, Кокпектинском, Катон-Карагайском, Уланском, Глубоковском, Шемонаихинском, Бескарагайском районах, районе Алтай, в Усть-Каменогорске, Семее, Курчатове. Дойдет до Павлодарской области, а оттуда уже в Российскую Федерацию.

В Зайсанском районе, в ходе старта акции, в мероприятии приняли участие более 100 волонтеров и бойцов молодежных трудовых отрядов «Жасыл Ел».

– Ожидаемый результат международной акции заключается в том, что города и населенные пункты, расположенные вдоль реки Иртыш через три страны, одновременно будут проводить мероприятия по очистке, в результате которых улучшится экологическая ситуация на реке. Так же хотим привлечь внимание к состоянию реки. Мы хотим, чтоб это стало ежегодной традицией, которая позволит укрепить международную дружбу, – отметила руководитель Молодежного ресурсного центра Арайлым Есимбекова.