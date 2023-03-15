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Международная боксерская организация прояснила позицию по Головкину

15 Марта 2023, 22:11
Международная боксерская организация прояснила позицию по Головкину Фото: Getty Images

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная боксерская организация (IBO) опубликовала обновленный рейтинг, в котором казахстанец Геннадий Головкин по-прежнему значится чемпионом мира в среднем весе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Головкин является одним из величайших чемпионов IBO, и даже сейчас, в возрасте 40 лет, с рекордом 42-2-1, после того, как он принял участие во многих исторических вечерах бокса, он по-прежнему гордо удерживает пояс чемпиона мира в среднем весе», — отмечают в IBO.

Ранее Геннадий Головкин принял решение отказаться от двух титулов чемпиона мира в среднем весе — IBF и WBA Super — и не проводить обязательные защиты.


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