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Междугородние и  внутриобластные автобусные перевозки возобновляют в Шымкенте

Автор:  
Арайлым Мұрат
6 Января 2021, 18:25
Междугородние и  внутриобластные автобусные перевозки возобновляют в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте возобновляются междугородние и внутриобластные автобусные перевозки. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача города Шымкента от 6 января 2021 года №1 «О продлении карантина и ограничительных мер на территории города Шымкента», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В постановлении говорится, что разрешено в обычном режиме организовать работу автовокзалов, автостанций, регулярных междугородних, внутриобластных автобусных и микроавтобусных перевозок с соблюдением требований постановления. Межобластные и городские нерегулярные перевозки возобновляются с заполняемостью не более 75 %, но не более 15 человек.

Разрешается посещение домов ребенка, детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на коронавирус методом ПЦР с отрицательным результатом с даты выдачи которого прошло не более 3 суток.

В обычном режиме также будет организована работа медцентров, аптек, процедурных кабинетов, медцентров с соблюдением требований зонирования, усиленного санитарно-дезинфекционного режима и требований постановления.

В обычном режиме будут работать объекты по реализации цветов. С третьей четверти 2021-2021 учебного года разрешается обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся с численностью детей в классах до 15 человек.


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