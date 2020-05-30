Междугородние автобусы запустят ориентировочно с 5 июня – МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В соответствии с решением Межведомственной комиссии о снятии блокпостов между городами будет проведена работа по возобновлению перевозок, ориентировочно с 5 июня текущего года, сообщается на сайте Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает МИА «Казинформ».

Соответствующий алгоритм работы перевозчиков при перевозке пассажиров автобусами разработан с учетом требований Постановления главного санитарного врача, которое предусматривает меры:

- по проведению дезинфекции автобусов на конечных пунктах маршрута;

- по допуску в салон пассажиров только в медицинских масках;

- по соблюдению дистанции среди пассажиров не менее 1 метра;

- по обеспечению водителей перчатками и медицинскими масками с условием их своевременной смены (каждые 2 часа);

- по допущению к работе сотрудников автопарка при наличии справки об отрицательном результате на СOVID-19, с прохождением 1 раза в две недели.

В свою очередь, акиматами будут предприняты необходимые меры по обеспечению соблюдения участниками перевозочного процесса данного алгоритма, который может стать действенной мерой по нераспространению коронавирусной инфекции в пассажирских перевозках.

В настоящее время в республике курсируют 313 междугородных маршрутов, на которых работают 88 перевозчиков с 610 автобусами (автобусы III-класса вместимостью от 45 до 55 посадочных месть).

Напомним, 29 мая Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавируса приняты дополнительные решения по снижению ограничительных мер в стране, в частности: с 1 июня 2020 года снимаются межрегиональные блокпосты, возобновляются железнодорожные перевозки в областные центры и крупные города Казахстана, а также межрегиональные автобусные пассажирские перевозки.

Какие санитарно-эпидемиологические требования необходимо соблюдать в поездах и в автобусах разъяснил главный государственный санитарный врач РК на транспорте Садвакас Байгабулов. Также главный государственный санитарный врач РК на транспорте Садвакас Байгабулов сообщил, когда казахстанцам разрешат ездить в другие города на личных автомобилях .