Между МИОР и НОК заключен меморандум по информсопровождению Олимпиады и Паралимпиады Токио-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Между Министерством информации и общественного развития РК, Общественным объединением «Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан» и Общественным объединением «Национальный паралимпийский комитет Республики Казахстан» заключен меморандум о сотрудничестве в преддверии и во время Олимпийских игр Токио-2020 и Паралимпийских игр Токио-2020. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Меморандум подписали вице-министр Нургуль Мауберлинова, генеральный секретарь ОО «Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан» Сакен Мусайбеков, исполнительный директор ОО «Национальный паралимпийский комитет Республики Казахстан» Ерлан Сулейменов.

Ц елью сотрудничества в рамках меморандум а станет популяризация принципов олимпийского и паралимпийского движения в преддверии и во время Олимпийских игр Токио-2020 и Паралимпийских игр Токио-2020, развития спорта высших достижений и массового спорта в Республике Казахстан.

Вице-министр МИОР Нургуль Мауберлинова отметила важность меморандума и предстоящих Олимпийских игр, к которым он приурочен.

«Олимпийские игры – это большой праздник, который, безусловно, вносит огромную лепту не только в популяризацию спорта, продвижение культа здорового образа жизни, но и дает серьезные имиджевые дивиденды странам, чьи спортсмены поднимаются на олимпийский пьедестал. Мы хорошо помним немало славных страниц, когда отечественные спортсмены заставляли весь мир с большим уважением говорить о Казахстане. Поэтому наше министерство всячески будет содействовать информационному сопровождению выступлений наших спортсменов и их борьбы за олимпийские лицензии», – сказала Нургуль Мауберлинова.

«Сейчас для спортсменов наступил ответственный и значимый предолимпийский сезон, идет борьба за путевки на Олимпийские игры в Токио. По поручению президента Национального олимпийского комитета Тимура Кулибаева мы проводим целенаправленную подготовку к Олимпиаде, обеспечивая всем необходимым наших спортсменов. Спортивный сезон очень насыщенный, буквально вчера на чемпионате мира по скалолазанию в Японии наш атлет Ришат Хайбуллин стал бронзовым медалистом, завоевав еще и олимпийскую лицензию. Через несколько дней стартует чемпионат мира по дзюдо, а уже в сентябре мы будем встречать лучших борцов в Нур-Султане, здесь впервые пройдет чемпионат мира по видам борьбы. Также и по другим видам спорта наши атлеты защищают честь страны, и важно, чтобы о них знали. Мы благодарны Министерству информации и общественного развития за содействие и за плодотворную совместную работу накануне Олимпийских игр», - сказал генеральный секретарь Национального олимпийского комитета РК Сакен Мусайбеков.

Исполнительный директор ОО «Национальный паралимпийский комитет Республики Казахстан» Ерлан Сулейменов подчеркнул значимость меморандума.

«Очень благодарны Министерству информации и общественного развития за возможность продвижения паралимпийского движения в Казахстане. Такой совместный проект реализуется впервые. Очень надеемся на телевизионную трансляцию Паралимпийских игр в Токио, так как в истории нашей страны такого еще не происходило», - сказал он.