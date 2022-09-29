Между коммерческой компанией и преступной группой не должно быть знака равенства - Рустам Журсунов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Уполномоченный по правам предпринимателей Рустам Журсунов призвал не приравнивать коммерческие организации к организованной преступности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Также тревогу вызывает возможность применения положений по организованной преступности к коммерческим организациям. Любая компания не может обойтись без руководителя и бухгалтера. Есть менеджеры, юристы, исполнители», - сказал Рустам Журсунов на встрече бизнеса с госорганами в Генпрокуратуре.

По его словам, при неправильном и тенденциозном толковании – признаки компании можно легко трактовать как элементы преступной организации.

«Это становится удобным механизмом давления. Сразу можно перевести на более тяжкое обвинение, оказывать психологическое воздействие. Более того, можно сразу заключать под стражу, то есть проще говоря, арестовать всех ответственных сотрудников компании. При этом полностью исключается применение залога», - отметил спикер.

По данным судебных органов, 97% санкций – это содержание под стражей.

Домашний арест – всего 2% (240 из 12 807).

«Из них только в 37 случаях применяются электронные средства слежения, то есть 0,3% от всех санкций. Напрашивается вопрос – зачем повально содержать людей под стражей? Ведь большинство подозреваемых не убийцы. Где оценка общественной опасности? Мы убеждены, что между коммерческой компанией и преступной группой не должно быть знака «равенства», и априори не должно быть подозрения и обвинения сотрудников компании», - заключил Р. Журсунов.