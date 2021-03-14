ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Между Китаем и Казахстаном запущен новый грузовой железнодорожный маршрут, соединяющий административный центр Гуанси-Чжуанского автономного района (ГЧАР) город Наньнин на юге Китая со столицей Казахстана городом Нур-Султан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поезд, перевозящий 49 контейнеров с тяжелой строительной техникой вышел с международного железнодорожного порта Наньнин в субботу и в течение 13 дней с момента отправления доберется до столицы Казахстана. Этот маршрут протяженностью 5031 км стартовал в рамках международных железнодорожных грузоперевозок «Китай-Европа».

До запуска нового маршрута на перевозку техники автомобильным транспортом уходило более 45 дней, заявили в китайской машиностроительной компании Guangxi Construction Engineering Group Construction Machinery Manufacturing.

По словам представителя компании China Railway Nanning Group Чжоу Сытуна, новый маршрут имеет большое значение для повышении роли Наньнина в инициативе «Один пояс – Один путь».

Напомним, что власти Китая в рамках «ОП-ОП» намерены в контексте развития «китайско-европейского экспресса» увеличить пропускную способность железных дорог и пунктов пропуска.



