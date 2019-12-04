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вчера 18:18
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вчера 15:31
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Между Казахстаном и Польшей откроются новые авиарейсы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 декабря казахстанская делегация провела переговоры с авиационными властями Польши, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
«В рамках режима «открытого неба», внедренного по поручению Главы государства, было увеличено количество частот с 4 до 14 рейсов в неделю между странами, а именно по маршруту Нур-Султан - Варшава до ежедневных, а также 7 рейсов в неделю по маршруту Варшава - Алматы», - говорится в сообщении.
По итогам достигнутых договоренностей авиакомпания «LOT Polish Airlines» увеличит рейсы из Варшавы в Нур-Султан с 4 до 7 рейсов в неделю с лета 2020 года, а в следующем году откроет регулярный рейс в Алматы.
В планах польской авиакомпании также полеты в Шымкент.
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