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Между Казахстаном и Польшей откроются новые авиарейсы

4 Декабря 2019 10:33
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Между Казахстаном и Польшей откроются новые авиарейсы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 декабря казахстанская делегация провела переговоры с авиационными властями Польши, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

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«В рамках режима «открытого неба», внедренного по поручению Главы государства, было увеличено количество частот с 4 до 14 рейсов в неделю между странами, а именно по маршруту Нур-Султан - Варшава до ежедневных, а также 7 рейсов в неделю по маршруту Варшава - Алматы», - говорится в сообщении.

По итогам достигнутых договоренностей авиакомпания «LOT Polish Airlines» увеличит рейсы из Варшавы в Нур-Султан с 4 до 7 рейсов в неделю с лета 2020 года, а в следующем году откроет регулярный рейс в Алматы.

В планах польской авиакомпании также полеты в Шымкент.

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Ключевые слова: Транспорт,
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