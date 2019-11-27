Между Казахстаном и Кыргызстаном планируется создать логистический центр по оформлению и обработке товаров

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Между Казахстаном и Кыргызстаном планируется создать логистический центр по оформлению и обработке товаров. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе совместного заявления по итогам переговоров со своим кыргызским коллегой Сооронбаем Жээнбековым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поступательно развивается сотрудничество по приграничным вопросам. Сегодня на долю сопредельных регионов Казахстана и Кыргызстана приходится порядка 50% взаимной торговли, что свидетельствует о хорошем уровне их вовлеченности в двустороннее взаимодействие. Для дальнейшего наращивания приграничных контактов нами принимаются меры по улучшению условия передвижения наших граждан и торговых потоков. В частности, завершается работа по изменению статуса пунктов пропуска Сартобе, Токмок и Аухатты с двустороннего на многосторонний», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также добавил, что, согласно договоренностям, будет проведена работа по возобновлению функционирования пункта пропуска Бесагаш с кыргызской стороны, а также смене режима работы пункта пропуска Кеген – Кракара. Кроме того, на ближайшую перспективу намечена реконструкция пунктов пропуска Кордай - Акжол и Карасу - Актилек.

«Для поддержки и стимулирования экспортно-импортных операций Казахстаном предложено создать логистический центр по оформлению и обработке товаров. Реализация проекта позволит значительно облегчить административные процедуры и перемещение товаров по территории наших стран», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.