Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мангистауская область

Между Актау и Ургенчем планируют запустить авиарейс

17 Сентября 2020, 21:20
Между Актау и Ургенчем планируют запустить авиарейс

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Рейс «Актау – Ургенч - Актау» будет осуществляться 2 раза в неделю и на начальном этапе начнется как тур выходного дня. Об этом сообщили в управлении инвестиций и развития туризма Мангыстауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангыстауской области.

Сегодня прошла видеоконференция с участием представителей акиматов Мангистауской и Хорезмской областей Узбекистана и авиакомпаний двух стран. На встрече обсуждался вопрос об открытии авиасообщения «Актау - Ургенч». Маршрут разработан в рамках проекта «Великий Шелковый путь».

Руководитель управления инвестиций и развития туризма Мангыстауской области Нурбек Айтжанов сообщил, что область готова открыть авиасообщения между двумя странами.

«От имени руководства Мангыстауской области мы поддерживаем открытие регулярных рейсов для активизации и дальнейшего развития сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном во всех сферах. Авиарейс между городами будет осуществляться после готовности узбекской стороны», - сказал он.

Генеральный консул Узбекистана в Актау Нодиржан Тургунов выразил уверенность, что это окажет положительное влияние на развитие туризма между двумя странами.

«Уверен, что сегодняшняя встреча станет плодотворной площадкой для поднятия межрегионального сотрудничества на новый уровень, а открытие регулярных рейсов между Ургенчем и Актау поспособствует развитию туризма между Узбекистаном и Казахстаном», - сказал генеральный консул.

В ходе видеоконференции председатель правления международного аэропорта Актау Селчук Киледжи и его заместитель Меруерт Жолдыбаева представили новый проект по увеличению туристического потенциала двух стран.

«Пассажиры со всего мира, те, кто интересуются тюркской историей, могут прилетать через Стамбул в Актау, из Актау направляться в Ургенч, посмотреть красоты Хивы, далее направится в Бухару, Самарканд, Ташкент, Туркестан и Урумчи. Это направление будет очень востребовано как у наших пассажиров, так и у пассажиров со всего мира, которые могут использовать Актау как хаб», - сказала Меруерт Жолдыбаева.

Также было предложено разработать совместные туристические маршруты и программы, охватывающие исторические города Казахстана и Узбекистана.


Транспорт   Узбекистан   Мангистауская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку