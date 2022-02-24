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Мейржан Шермаханбет вышел в полуфинал крупного турнира по греко-римской борьбе

24 Февраля 2022 17:25
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Мейржан Шермаханбет вышел в полуфинал крупного турнира по греко-римской борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Турции стартовал рейтинговый международный турнир по видам борьбы. Первыми на ковер вышли «классики», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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В категории до 63 килограммов Айдос Султангали дошел до 1/4 финала. В этом круге он уступил Ахмету Уяру из Турции со счетом 1:5.

В дивизионе до 60 килораамов турнирная сетка свела на ковре двух казахстанцев. Мейржан Шермаханбет и Данияр Каленов поспорили за выход в полуфинал. Противостояние осталось за Мейржаном. В 1/2 финала ему будет противостоять норвежец Мортен Торесен.

Ранее был назван состав команды Казахстана на турнир по борьбе в Турции.


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#Спорт   #Турция  
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