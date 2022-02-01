+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мейрхат Касымбаев назначен председателем правления НК «КазАвтоЖол»

1 Февраля 2022 17:05
Поделиться:
Мейрхат Касымбаев назначен председателем правления НК «КазАвтоЖол»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРС – Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК Мейрхат Мейрамханович Касымбаев назначен на должность председателя правления АО «НК «КазАвтоЖол», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Новости по теме
Назначен новый пресс-секретарь акима Алматинской области
Стандарты качественного планирования территории городов разработали в РК Мурат Нуртлеу назначен руководителем Администрации Президента РК Казахстанские производители стройматериалов покрывают потребность внутреннего рынка - МИИР РК

Мейрхат Касымбаев родился 21 апреля 1980 года в Восточно-Казахстанской области. Кандидат экономических наук. Закончил Казахскую государственную юридическую академию, Казахский гуманитарно-юридический университет. Получил специальности юриста и финансиста. Прошел курсы по государственному управлению в Лондонской школе экономики и политических наук, а также повышение квалификации в Сингапуре.

11 лет проработал в различных должностях в правоохранительных органах и структурах государственной службы. Более 10 лет – в сферах дорожного и инфраструктурного строительства.

Имеет государственные награды, благодарственные письма. Является попечителем образовательного фонда IQanat, который занимается поддержкой учеников из сельской местности.

Подписывайтесь на наш канал:

#Назначения   #МИИР РК  
Поделиться:
Новости по теме
Назначен новый пресс-секретарь акима Алматинской области
Стандарты качественного планирования территории городов разработали в РК
Мурат Нуртлеу назначен руководителем Администрации Президента РК
Казахстанские производители стройматериалов покрывают потребность внутреннего рынка - МИИР РК
Популярное
1 Внесено представление о досрочном прекращении полномочий Нурлана Нигматулина
2 Мурат Нуртлеу назначен руководителем Администрации Президента РК
3 Интервью Касым-Жомарта Токаева носило взвешенный и прагматичный характер - Дарья Чижова
4 Нурлан Нигматулин о своей работе в Мажилисе: Это были 10 лет насыщенной деятельности
5 Огнестрельное оружие изъяли у жителя Алматинской области
6 Ерлан Кошанов избран Председателем Мажилиса Парламента РК
Читайте также
Мурат Нуртлеу назначен руководителем Администрации Президента РК
Казахстанские производители стройматериалов покрывают потребность внутреннего рынка - МИИР РК
Внесено представление о досрочном прекращении полномочий Нурлана Нигматулина
Мурат Нуртлеу назначен руководителем Администрации Президента РК
Интервью Касым-Жомарта Токаева носило взвешенный и прагматичный характер - Дарья Чижова
Нурлан Нигматулин о своей работе в Мажилисе: Это были 10 лет насыщенной деятельности
Огнестрельное оружие изъяли у жителя Алматинской области
Ерлан Кошанов избран Председателем Мажилиса Парламента РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив